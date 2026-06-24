Газовики напомнили о правилах противопожарной безопасности на объектах

В период действия особого противопожарного режима в Самарской области специалисты "Газпром газораспределение Самара" проводят комплекс мероприятий для обеспечения безопасности газопроводов.
В рамках профилактических мер сотрудники осуществляют мониторинг состояния трасс газопроводов, выполняют опашку земли с помощью спецтехники и при необходимости покос травы в охранной зоне газовой инфраструктуры. Это позволяет создать дополнительные барьеры и минимизировать риски повреждения объектов газораспределения при возможных природных пожарах. Все работы производятся в соответствии с действующими регламентами.
В настоящее время в регионе действует особый противопожарный режим (постановление правительства Самарской области № 229 от 8 апреля 2026 года). Он установлен с 15 апреля по 15 октября 2026 года. В период повышенной пожарной опасности вводится ряд запретов на действия, которые могут послужить причиной природных пожаров.
Запрещено:
— разводить костры в лесах и на участках, сжигать мусор,
— бросать горящие спички, окурки,
— выжигать сухую траву на полях и дачных участках, особенно если они примыкают к лесному массиву.
"Газпром газораспределение Самара" призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и вблизи объектов газоснабжения, а также незамедлительно сообщать о возгораниях по телефону экстренных служб.
Получить актуальную информацию о пожарной обстановке в регионе можно на сайте Главного управление МЧС России по Самарской области 63.mchs.gov.ru.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????