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ЖКХ и благоустройство Общество

Газовики напомнили о правилах противопожарной безопасности на объектах

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В период действия особого противопожарного режима в Самарской области специалисты "Газпром газораспределение Самара" проводят комплекс мероприятий для обеспечения безопасности газопроводов.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

В рамках профилактических мер сотрудники осуществляют мониторинг состояния трасс газопроводов, выполняют опашку земли с помощью спецтехники и при необходимости покос травы в охранной зоне газовой инфраструктуры. Это позволяет создать дополнительные барьеры и минимизировать риски повреждения объектов газораспределения при возможных природных пожарах. Все работы производятся в соответствии с действующими регламентами.

В настоящее время в регионе действует особый противопожарный режим (постановление правительства Самарской области № 229 от 8 апреля 2026 года). Он установлен с 15 апреля по 15 октября 2026 года. В период повышенной пожарной опасности вводится ряд запретов на действия, которые могут послужить причиной природных пожаров.

Запрещено:

— разводить костры в лесах и на участках, сжигать мусор,

— бросать горящие спички, окурки,

— выжигать сухую траву на полях и дачных участках, особенно если они примыкают к лесному массиву.

"Газпром газораспределение Самара" призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и вблизи объектов газоснабжения, а также незамедлительно сообщать о возгораниях по телефону экстренных служб.

Получить актуальную информацию о пожарной обстановке в регионе можно на сайте Главного управление МЧС России по Самарской области 63.mchs.gov.ru.

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