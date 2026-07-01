В Самаре насчитали около 20 тысяч аварийных деревьев

Зеленый каркас Самары устарел. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Евгений Владимирский.
"На старых фотографиях видим, что в 1950-1960-х годах в Самаре начали формировать зеленый каркас, высадили много новых деревьев. Пик мощи зелени пришелся на 1970-80 годы. С тех пор часть деревьев ушла под строительную вырубку. Остальным уже около 70 лет, по сути, они старики. А из-за плохого ухода, агрессивной окружающей среды многие попросту погибли", - констатировал Евгений Владимирский.
По оценке главы департамента, системную работу по содержанию деревьев в Самаре не проводили около 30 лет: " А ведь для того, чтобы поддержать растение и сохранить его, нужно постоянно проводить вскопку грунта, вносить удобрения и т.п. Кроме того, растениям не хватало полива".
Всего на данный момент в Самаре насчитывается около 20 тысяч аварийных деревьев: старых, пострадавших от вредителей. В течение четырех-пяти лет планируем все их заменить на новые.
"Восстановить зеленый каркас - одна из первых задач, которые поставил перед нами глава города. Масштабы нового озеленения будем увеличивать. Если в прошлом году мы высадили около 8000 деревьев и кустарников, то в этом году стремимся к цифре в 20 тысяч", - рассказал Евгений Владимирский.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????