В Самаре насчитали около 20 тысяч аварийных деревьев

Зеленый каркас Самары устарел. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Евгений Владимирский.

Евгений Владимирский: "В этом году в Самаре планируем вырубку до 2000 аварийных деревьев" Ученые и жители твердят: "Самаре нужно больше зелени!" Но гибель сотен, а то и тысяч деревьев по всему городу лишь усугубила ситуацию. Что с ними стало? Эти растения планируется спасать или рубить? Какие локации будут озеленять, и как в целом изменилась политика в данной области? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Евгений Владимирский.

"На старых фотографиях видим, что в 1950-1960-х годах в Самаре начали формировать зеленый каркас, высадили много новых деревьев. Пик мощи зелени пришелся на 1970-80 годы. С тех пор часть деревьев ушла под строительную вырубку. Остальным уже около 70 лет, по сути, они старики. А из-за плохого ухода, агрессивной окружающей среды многие попросту погибли", - констатировал Евгений Владимирский.

По оценке главы департамента, системную работу по содержанию деревьев в Самаре не проводили около 30 лет: " А ведь для того, чтобы поддержать растение и сохранить его, нужно постоянно проводить вскопку грунта, вносить удобрения и т.п. Кроме того, растениям не хватало полива".

Всего на данный момент в Самаре насчитывается около 20 тысяч аварийных деревьев: старых, пострадавших от вредителей. В течение четырех-пяти лет планируем все их заменить на новые.

"Восстановить зеленый каркас - одна из первых задач, которые поставил перед нами глава города. Масштабы нового озеленения будем увеличивать. Если в прошлом году мы высадили около 8000 деревьев и кустарников, то в этом году стремимся к цифре в 20 тысяч", - рассказал Евгений Владимирский.