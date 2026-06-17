В каких случаях необходимо заключение договора на ТО ВД(К)ГО

Ежегодное техническое обслуживание и проверка исправности газового оборудования - одна из основных мер безопасности при использовании газа в быту.
Все без исключения собственники газифицированного жилья должны иметь действующий договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или внутридомового газового оборудования в частном домовладении (ТО ВД(К)ГО) с газораспределительной организацией, осуществляющей транспортировку газа к конкретному дому. Это регламентирует Жилищный кодекс РФ и постановление правительства №410 от 14.05.2013 г. "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования".
Заключить договор необходимо:
- при приобретении квартиры / дома,
- при первичном подключении дома к газоснабжению,
- если по каким-то причинам договор не был заключен ранее.
В ряде случаев договор на ТО ВД(К)ГО требуется перезаключить:
- если договор был заключен до 1 сентября 2023 года,
- в случае смены собственника жилья,
- при смене фамилии.
Собственники газифицированного жилья в зоне эксплуатационной ответственности "Газпром газораспределение Самара" могут заключить и перезаключить договор на ТО ВД(К)ГО в ближайшем Едином центре предоставления услуг компании (ЕЦПУ) https://63gaz.ru/contacts/ecpu/. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, документы на собственность жилого помещения, паспорт на газовое оборудование, акт обследования дымоходов и вентиляционных каналов (для собственников частных домовладений).
Обращаем внимание, что в случаях изменения законодательства о защите персональных данных, индексации тарифов на услуги компании (последний перерасчет тарифов 01.01.2026) или изменения вида и количества газоиспользующего оборудования, абоненту требуется обратиться в ЕЦПУ для подписания дополнительного соглашения к договору на ТО ВД(К)ГО.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????