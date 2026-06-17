В каких случаях необходимо заключение договора на ТО ВД(К)ГО

Ежегодное техническое обслуживание и проверка исправности газового оборудования - одна из основных мер безопасности при использовании газа в быту.

Все без исключения собственники газифицированного жилья должны иметь действующий договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или внутридомового газового оборудования в частном домовладении (ТО ВД(К)ГО) с газораспределительной организацией, осуществляющей транспортировку газа к конкретному дому. Это регламентирует Жилищный кодекс РФ и постановление правительства №410 от 14.05.2013 г. "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования".

Заключить договор необходимо:

- при приобретении квартиры / дома,

- при первичном подключении дома к газоснабжению,

- если по каким-то причинам договор не был заключен ранее.

В ряде случаев договор на ТО ВД(К)ГО требуется перезаключить:

- если договор был заключен до 1 сентября 2023 года,

- в случае смены собственника жилья,

- при смене фамилии.

Собственники газифицированного жилья в зоне эксплуатационной ответственности "Газпром газораспределение Самара" могут заключить и перезаключить договор на ТО ВД(К)ГО в ближайшем Едином центре предоставления услуг компании (ЕЦПУ) https://63gaz.ru/contacts/ecpu/. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, документы на собственность жилого помещения, паспорт на газовое оборудование, акт обследования дымоходов и вентиляционных каналов (для собственников частных домовладений).

Обращаем внимание, что в случаях изменения законодательства о защите персональных данных, индексации тарифов на услуги компании (последний перерасчет тарифов 01.01.2026) или изменения вида и количества газоиспользующего оборудования, абоненту требуется обратиться в ЕЦПУ для подписания дополнительного соглашения к договору на ТО ВД(К)ГО.