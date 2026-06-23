16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Превышения на входе": стало известно, почему не удается ввести очистные сооружения в Новокуйбышевске Курортный комплекс "Сосновая Роща" восстановил канатную дорогу в Ялте В Самаре приостановлено горячее водоснабжение части жилых домов более чем на 50 улицах В каких случаях необходимо заключение договора на ТО ВД(К)ГО Клиентский центр "Газпром межрегионгаз Самара" переезжает

ЖКХ и благоустройство Общество

"Превышения на входе": стало известно, почему не удается ввести очистные сооружения в Новокуйбышевске

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 112
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Канализационные очистные сооружения в Новокуйбышевске, которые должны были построить к концу 2023 г., введут в эксплуатацию не ранее осени этого года. Такая информация прозвучала во вторник, 23 июня, на заседании комитета Самарской губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Комитет заслушал отчет Счетной палаты региона о результатах проверки использования средств областного бюджета, направленных на этот объект в 2024-2025 годах.

Контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений в г.о. Новокуйбышевск, расположенных по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Энергетиков, 8" в марте 2021 г. был заключен с жигулевским ООО "Газсервис". Стоимость контракта составила 410 млн рублей. Работы по нему должны были завершиться к 1 декабря 2023 года. Заказчиком выступала администрация города, а средства выделялись в рамках национального проекта "Экология".

Сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались, и в итоге в феврале 2025 г. администрация города в одностороннем порядке расторгла контракт. На тот момент были сданы и оплачены работы на 353,8 млн рублей. Работы еще на 56,9 млн руб. выполнены не были.

В том же феврале 2025 г. сызранское АО "Экопром" подало иск о банкротстве "Газсервиса" из-за долга в 7 млн рублей. В апреле 2025 г. в компании было введено конкурсное производство.

Как прозвучало на заседании комитета губернской думы, бывший генеральный директор "Газсервиса" находится под следствием и уже полтора года провел в СИЗО. 

По словам аудитора Счетной палаты Самарской области Марины Гундровой, общие затраты на реконструкцию очистных составили более 470 млн рублей. В проверяемом периоде (2024-2025 гг.) выделялось 26 млн руб. из областного бюджета. Аудиторами был выявлен ненадлежащий контроль за выполнением работ, а также бездействие со стороны горадминистрации по взысканию дебиторской задолженности в виде не отработанного "Газсервисом" аванса. Также недобросовестно выполнялись гарантийные обязанности, что потребовало выделения дополнительных средств из облбюджета. 

Мария Гундорова указала, что при проектной мощности очистных в более 26 тыс. кубометров в сутки пока на нем фиксировалась максимальная нагрузка в 18,5 тыс. кубометров. "Таким образом, объект не обеспечивает показатели по очистке сточных вод", - отметила аудитор.

Сейчас работы на объекте вместо "Газсервиса" ведет ООО "СамРЭК-эксплуатация", подконтрольное областному правительству.

В августе 2025 г. было получено заключение Ростехнадзора о соответствии объекта проектной документации. Однако для полноценного ввода сооружений в эксплуатацию необходимо получить экологическое заключение о соответствии проектной документации от Росприроднадзора.

Как пояснила руководитель департамента капитального строительства администрации Новокуйбышевска Наталья Кузнецова, очистные сооружения уже прошли три проверки Росприроднадзора на соответствие сбросов нормативам. Последняя проходила в мае этого года, и по ее итогам выдано предписание по доведению показателей до норматива со сроком исполнения до 3 сентября 2026 года. 

Наталья Кузнецова также добавила, что в прошлом году проводилась проверка Минприроды РФ, по итогам которой работа очистных была признана удовлетворительной. По ее словам, очистные сооружения работают по проекту, а проблемы связаны с загрязнением поступающих на очистку сточных вод.

Ситуацию пояснил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань: "18 тысяч кубометров у них сейчас фактический объем переработки, а строили на 26 тысяч. При таких показателях крайне сложно достичь нормативных показателей. Мы работаем с коагулянтами, химией, привлекли специалистов Самарского государственного технического университета. Если мы начинали с недостижения более 10 показателей, то сейчас их семь. Причем два - цинк и железо - и в проекте не были предусмотрены. Главная задача - выйти на показатели, которые дают биология и взвешенные частицы. Сейчас работаем с абонентами". 

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5