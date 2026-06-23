"Превышения на входе": стало известно, почему не удается ввести очистные сооружения в Новокуйбышевске

Канализационные очистные сооружения в Новокуйбышевске, которые должны были построить к концу 2023 г., введут в эксплуатацию не ранее осени этого года. Такая информация прозвучала во вторник, 23 июня, на заседании комитета Самарской губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Комитет заслушал отчет Счетной палаты региона о результатах проверки использования средств областного бюджета, направленных на этот объект в 2024-2025 годах.

Контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений в г.о. Новокуйбышевск, расположенных по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Энергетиков, 8" в марте 2021 г. был заключен с жигулевским ООО "Газсервис". Стоимость контракта составила 410 млн рублей. Работы по нему должны были завершиться к 1 декабря 2023 года. Заказчиком выступала администрация города, а средства выделялись в рамках национального проекта "Экология".

Сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались, и в итоге в феврале 2025 г. администрация города в одностороннем порядке расторгла контракт. На тот момент были сданы и оплачены работы на 353,8 млн рублей. Работы еще на 56,9 млн руб. выполнены не были.

В том же феврале 2025 г. сызранское АО "Экопром" подало иск о банкротстве "Газсервиса" из-за долга в 7 млн рублей. В апреле 2025 г. в компании было введено конкурсное производство.

Как прозвучало на заседании комитета губернской думы, бывший генеральный директор "Газсервиса" находится под следствием и уже полтора года провел в СИЗО.

По словам аудитора Счетной палаты Самарской области Марины Гундровой, общие затраты на реконструкцию очистных составили более 470 млн рублей. В проверяемом периоде (2024-2025 гг.) выделялось 26 млн руб. из областного бюджета. Аудиторами был выявлен ненадлежащий контроль за выполнением работ, а также бездействие со стороны горадминистрации по взысканию дебиторской задолженности в виде не отработанного "Газсервисом" аванса. Также недобросовестно выполнялись гарантийные обязанности, что потребовало выделения дополнительных средств из облбюджета.

Мария Гундорова указала, что при проектной мощности очистных в более 26 тыс. кубометров в сутки пока на нем фиксировалась максимальная нагрузка в 18,5 тыс. кубометров. "Таким образом, объект не обеспечивает показатели по очистке сточных вод", - отметила аудитор.

Сейчас работы на объекте вместо "Газсервиса" ведет ООО "СамРЭК-эксплуатация", подконтрольное областному правительству.

В августе 2025 г. было получено заключение Ростехнадзора о соответствии объекта проектной документации. Однако для полноценного ввода сооружений в эксплуатацию необходимо получить экологическое заключение о соответствии проектной документации от Росприроднадзора.

Как пояснила руководитель департамента капитального строительства администрации Новокуйбышевска Наталья Кузнецова, очистные сооружения уже прошли три проверки Росприроднадзора на соответствие сбросов нормативам. Последняя проходила в мае этого года, и по ее итогам выдано предписание по доведению показателей до норматива со сроком исполнения до 3 сентября 2026 года.

Наталья Кузнецова также добавила, что в прошлом году проводилась проверка Минприроды РФ, по итогам которой работа очистных была признана удовлетворительной. По ее словам, очистные сооружения работают по проекту, а проблемы связаны с загрязнением поступающих на очистку сточных вод.

Ситуацию пояснил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань: "18 тысяч кубометров у них сейчас фактический объем переработки, а строили на 26 тысяч. При таких показателях крайне сложно достичь нормативных показателей. Мы работаем с коагулянтами, химией, привлекли специалистов Самарского государственного технического университета. Если мы начинали с недостижения более 10 показателей, то сейчас их семь. Причем два - цинк и железо - и в проекте не были предусмотрены. Главная задача - выйти на показатели, которые дают биология и взвешенные частицы. Сейчас работаем с абонентами".