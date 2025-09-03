Правительство Самарской области инициирует разбирательство из-за провала строительства очистных сооружений

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил на заседании правительства о необходимости обратиться в правоохранительные органы в связи с фактическим провалом строительства очистных сооружений.
Как стало известно на заседании, сейчас несколько объектов (у частности, в Сызрани и Новокуйбышевске) доделывают. Но при работе прошлых чиновников и подрядчиков возник ряд претензий. Кроме того, глава региона отметил медленные темпы строительства сейчас в Сызрани и предложил разобраться в ситуации. При этом он отметил, что фигурируют в этой истории "известные в Сызрани фамилии". Также он сообщил об аресте некоторых недобросовестных подрядчиков.
Ранее сообщалось, что в Самарской области возбудили восемь уголовных дел о нарушениях при реализации проекта "Оздоровлении Волги" нацпроекта "Экология". Ранее депутат Госдумы Жанна Рябцева прокомментировала одно из уголовных дел, касающихся "Оздоровления Волги" в Нефтегорске. Парламентарий сказала, что проект был направлен на улучшение экологической ситуации в одной из главных водных артерий страны и реконструкция очистных сооружений в Нефтегорске была важным звеном в этой работе.
"Но в Самарской области все звенья выпали. Там все объекты такие. Сколько бы ни обещали при проверках, глядя в объектив камеры, ничего не сдано", — написала Жанна Рябцева.
Недовольство нарушениями при реконструкции очистных сооружений в регионе в прошлые годы уже высказывал и новый губернатор Вячеслав Федорищев. В правительстве Самарской области отметили, что не по всем объектам работы выполнялись в срок.
В суд уже передали уголовное дело отца и сына Давыдовых. Их обвинили в мошенничестве на 131 млн руб. при реконструкции системы обеззараживания очищенных сточных вод на городских очистных канализационных сооружениях.
