"ЭнергосбыТ Плюс" приглашает организации к участию в акции "В Новый год — без долгов!"

Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" объявляет о старте традиционной акции "В Новый год — без долгов!" для клиентов-юридических лиц. Её участниками могут стать юридические лица, в том числе: управляющие компании, ТСЖ, индивидуальные предприниматели, а также физические лица-собственники нежилых помещений, относящиеся к коммерческим потребителям.
Чтобы присоединиться к акции, необходимо до конца года внести плату за энергоресурсы (отопление, горячую воду, а для клиентов в Автозаводском районе Тольятти — ещё и за холодное водоснабжение и водоотведение) сразу за два последних месяца года — ноябрь и декабрь. При этом на момент проведения акции у клиентов не должно быть просроченных долгов перед энергокомпанией.
Если все условия будут выполнены, то участникам не только будут списаны пени (за исключением судебных), но они также смогут получить ценные призы. Победители будут определены в январе 2026 года с помощью генератора случайных чисел.
Подробности можно узнать на официальном сайте samara.esplus.ru или в офисах обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс".
Последние комментарии
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...