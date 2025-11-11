24 льготные категории граждан могут воспользоваться региональной субсидией при догазификации домовладения

Социальная газификация стартовала в 2021 году по инициативе Президента России Владимира Путина. В настоящее время более 25 тысяч заявок подано жителями Самарской области на участие в программе, по условиям которой граждане безвозмездно получают газ до границ своих земельных участков, расположенных в газифицированных населённых пунктах.
Государственной программой предусмотрено бесплатное подведение газа "до забора". Все расходы, связанные с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также оплата услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей внутри участка и дома осуществляется за счет собственника.
В Самарской области для собственников домовладений, имеющих льготный статус, предусмотрена единовременная материальная выплата до 201 тысячи рублей. Эти средства можно использовать на монтаж газопровода, приобретение необходимого оборудования — котла, плиты или водонагревателя. Полный список льготных категорий граждан размещен на официальном сайте компании samararegiongaz.ru. Для получения субсидии заявителю необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.
Кроме того, "Газпром газораспределение Самара" предоставляет возможность отсрочки платежа абонентам из группы особой заботы: заказчики могут оплатить выполненные компанией работы внутри участка и дома уже после пуска газа и получения соцвыплаты. Для этого заказчику необходимо при заключении комплексного договора предоставить любой документ, подтверждающий льготный статус: удостоверение многодетной семьи, справка об инвалидности, справка об участии в специальной военной операции и другие действующие документы.
В настоящее время компанией газифицировано 133 дома, владельцы которых имеют льготный статус. В основном это многодетные семьи, инвалиды и участники специальной военной операции.
Напомним, рассчитать примерную стоимость подключения домовладения к газу можно на сайте Единого оператора газификации.
Последние комментарии
