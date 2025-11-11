Суд продолжил допрос свидетелей по делу экс-главы ГУ МЧС Олега Бойко

Во вторник, 11 ноября, суд Ленинского района Самары продолжил допрос свидетелей по уголовному делу теперь уже бывшего начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко и его предполагаемых подельников. Их подозревают в участии в крупной коррупционной схеме.

Напомним, по версии следствия, руководители ГК "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюник давали взятки за покровительство теперь уже бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме - сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть.

Впоследствии в группу подозреваемых вошли также экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексей Мамыкин, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Дмитрий Зинин, замдиректора МБУ Самары "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин, сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой и руководитель управления гражданской защиты Самары (бывший начальник УФМС России по Самарской области) Игорь Дахно. В отношении них также возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток"). А по подозрению в даче взятки вместе с ними задержана руководитель ГК "Саммит" в Тольятти по фамилии Фроловская. Дело Яна Гущина, который сотрудничал со следствием, рассматривали в особом порядке и приговорили к шести годам заключения.

В июле начался суд над остальными фигурантами этой истории. Как рассказала в беседе с представителями СМИ гособвинитель Анастасия Коганова, подсудимым могут грозить крупные сроки лишения свободы. Самое тяжкое обвинение - у Олега Бойко (он, предположительно, получил более 73 млн руб. в качестве взяток). Другим обвиняемым вменили меньшие суммы.

11 ноября допросили в суде Михаила Б., который сейчас работает в структурах власти Новокуйбышевска. Он рассказал, что ранее трудился вместе с Палушкиным в "Ресурсном центре социальной сферы". Свидетель рассказал, что в МБУ занимались технической помощью учреждениям Самары. Палушкин отвечал за сферу ЖКХ. По словам свидетеля, тот не взаимодействовал с организациями сферы пожарной безопасности. Но Михаил пояснил, что в учреждении проверяли сметы, которые готовили другие организации. Среди организаций была известна и "Витязь".

Еще один свидетель, директор учреждения Самарской области Дмитрий С. рассказал, что был знаком с Евгением Луговым - последний был его подчиненным. По словам свидетеля, контролировал акты выполненных работ (и касающиеся пожарной безопасности) другой сотрудник, у Лугового были полномочия, когда ответственный сотрудник был в отпуске.

Предполагается, что в ближайшее время суд также продолжит изучать свидетельские показания.