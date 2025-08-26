Свидетель рассказал, сколько могли платить коммерсанты подсудимому экс-главе облМЧС Бойко

Во вторник, 26 августа, суд Ленинского района Самары продолжил допрашивать свидетелей по уголовному делу о взятках на 73 млн руб. теперь уже бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко и других коррупционных преступлениях его предполагаемых подельников.

Напомним, по версии следствия, руководители ГК "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюник давали взятки за покровительство теперь уже бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть.

Впоследствии в группу подозреваемых вошли также экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексей Мамыкин, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Дмитрий Зинин, замдиректора МБУ Самары "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин, сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой и руководитель управления гражданской защиты Самары (бывший начальник УФМС России по Самарской области) Игорь Дахно. В отношении них также возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток"). А по подозрению в даче взятки вместе с ними задержана руководитель ГК "Саммит" в Тольятти по фамилии Фроловская.

Дело Яна Гущина 2 апреля рассматривали в особом порядке, поскольку он сотрудничал со следствием. Гущина приговорили к шести годам заключения.

В июле начался суд над остальными фигурантами этой истории. Как рассказала в беседе с представителями СМИ гособвинитель Анастасия Коганова, подсудимым могут грозить крупные сроки лишения свободы. Самое тяжкое обвинение — у Олега Бойко (он, предположительно, получил более 73 млн руб. в качестве взяток). Другим обвиняемым вменили меньшие суммы.

26 августа суд допросил бывшего главу Единого центра пожарного мониторинга. Мужчина рассказал, что он работал с Фроловской и Тютюник в организации, которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации на социальных и коммерческих объектах.

"Проводил в торговых центрах обследование по заданию Яна Гущина. Например, монтажные работы в ТЦ "Захар" и "Самолет". Если заканчиваю объект — он мне выписывал премию", — рассказал свидетель.

Со слов свидетеля, "50% со стоимости руководитель должен был отдавать Бойко". Он также сказал, что сам снимал деньги с карты как бы для зарплаты.

При этом свидетелю в суде задал вопросы и Бойко. Бывший глава облМЧС спросил, отслеживал ли мужчина судьбу этих "50 процентов". Свидетель сказал — слышал от руководителя, что деньги Бойко отдавали, но сам лично этого не видел.

Пока суд продолжает допрос свидетелей и исследование материалов дела.