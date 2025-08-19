Суд продолжил допрос свидетелей по делу экс-главы облМЧС Олега Бойко

Во вторник, 19 августа, суд Ленинского района Самары продолжил допрос свидетелей по уголовному делу теперь уже бывшего начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко и его предполагаемых подельников. Бойко обвиняют в получении взяток на 73 млн рублей.

Со слов бывшего подчиненного Бойко, свидетеля Дмитрия Аполлинарова, глава МЧС запрещал заключать договоры кроме как с представителями фирм Яна Гущина.

Напомним, по версии следствия, руководители ГК "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюник давали взятки за покровительство теперь уже бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг".

Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть. Впоследствии в группу подозреваемых вошли также экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексей Мамыкин, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Дмитрий Зинин, замдиректора МБУ Самары "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин, сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой и руководитель управления гражданской защиты Самары (бывший начальник УФМС России по Самарской области) Игорь Дахно. В отношении них также возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток"). А по подозрению в даче взятки вместе с ними задержана руководитель ГК "Саммит" в Тольятти по фамилии Фроловская.

Дело Яна Гущина 2 апреля стали рассматривать в особом порядке — без долгого исследования доказательств, поскольку он сотрудничал со следствием. Гущина приговорили к шести годам заключения.

В июле начался суд над остальными фигурантами этой истории. Как рассказала в беседе с представителями СМИ гособвинитель Анастасия Коганова, подсудимым могут грозить крупные сроки лишения свободы. Самое тяжкое обвинение — у Олега Бойко (он, предположительно, получил более 73 млн руб. в качестве взяток). Другим обвиняемым вменили меньшие суммы. Интересно, что в суде 22 июля Алексей Мамыкин заявил, якобы давал взятку в 2 млн руб. сотруднику ФСБ, чтоб избежать наказания. Со слов Мамыкина, он сам теперь содержится в одном СИЗО со взяткополучателем.