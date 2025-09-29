Осужденный за крупное мошенничество экс-директор СК "На Московском" не смог добиться УДО

Красноярский районный суд Самарской области не разрешил выйти по УДО осужденному бывшему директору СК "НА московском" Сергею Усачеву. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, в 2024 г. Ленинский районный суд Самары приговорил Усачева к трем с половиной годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Экс-директора СК "На Московском" судили вместе с соучредителем компании "Стройкаб" Владимиром Загрековым.

С ноября 2012 г. по март 2016 г. Сергей Усачев как директор СК "Актив" заключил более 90 договоров участия в долевом строительстве домов напротив ТРК "Московский" с физическими и юридическими лицами. Всего, по первоначальным данным, Усачев собрал более 143,28 млн руб., из которых на счета СК "На Московском" попали всего 50,42 млн рублей. При расследовании появилась информация, что соучастником может быть один из бывших учредителей СК "На Московском" Владимир Загреков (позже он стал соучредителем компании "Стройкаб"). По данным следствия, в сумме Загреков и Усачев похитили деньги дольщиков на общую сумму более 660 млн рублей.

Суд, рассматривавший прошение об УДО, отметил, что во время отбывания наказания осужденный не трудоустроился, получал дисциплинарные взыскания, а ущерб погашался средствами его компаньона.