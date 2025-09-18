Вынесен приговор экс-гендиректору ООО "ТОМЕТ" Владимиру Чаброву

Облсуд вынес решение по делу бывшего гендиректора ООО "ТОМЕТ" Владимира Чаброва. Его обвиняли в двух покушениях на мошенничество и злоупотреблении полномочиями.

Согласно материалам следствия и показаниям представителя потерпевшей организации, Чабров хотел незаконно приобрести права на имущество ООО, на общую сумму более 857 млн рублей. Для этого он заключал фиктивные договоры поручительства между АО "Тольяттихимбанк", ООО "ТОМЕТ" и ПАО "Ульяновскэнерго". Предметом договоров являлась обязанность перед АО "Тольяттихимбанк" полностью отвечать за исполнение обязательств ПАО "Ульяновскэнерго". Обязательства касались предоставления кредита с последующим переводом в "Ульяновскэнерго" без исполнения последними обязательств по договорам. "Ульяновскэнерго" обязательство не исполнило. Задолженность по договору поручительства составила более 426 млн рублей. По данным представителя потерпевшего, Чабров способствовал созданию искусственной кредиторской задолженности перед АО "Тольяттихимбанк", создал возможность незаконного получения чужого имущества.

Кроме того, согласно оглашенным показаниям, Чабров подписал договор поручительства, залога права требования и залогового счета к кредитным договорам, заключенным между АО "Банк развития технологий и сбережений" ("Банк") и ООО "Волжский город" ("Заемщик"). Этим он создал возможность незаконного получения организованной группой лиц чужих денег в сумме около 590 млн рублей.

О незаконности свидетельствует тот факт, что между банком и ООО "Волжский город" были заключены различные кредитные договоры (на суммы 250,43 млн руб., 2,1 млн руб. и 107,9 млн руб.) со ставкой по каждому 12% годовых. По истечении сроков возврата кредитов задолженность не погасили.

Также есть данные, что Чабров заключил с ООО "Торговый дом РМ "Рейл" договоры на поставку вагон-цистерн для перевозки метанола, по которым стоимость одной вагон-цистерны составила 2,63 млн рублей.

"Однако, стремясь незаконным путем получить выгоды для ООО ТД "Профиль-Снаб", Чабров заключил с ООО ТД "Профиль-Снаб" договоры поставки вагон-цистерн, согласно которым поставщик обязался поставить фирме вагон-цистерны в количестве 75 и 80 штук, соответственно. Сумма сделок составила 371,7 млн и 403,2 млн рублей. Вагон-цистерны на основании товарных накладных Чабров принял и оплатил, что подтверждается платежными поручениями на сумму 774,9 млн рублей. Материальный ущерб, нанесенный ООО, составил более 480,5 млн рублей", - сообщается в показаниях.

Суд Центрального района Тольятти назначил Чаброву девять лет колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей. Также удовлетворен гражданский иск ООО "ТОМЕТ" о взыскании более 349 млн руб. и процентов. Облсуд приговор изменил - гражданский иск решено оставить без рассмотрения, потерпевшему разъяснили право на обращение с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Напомним, расследованием занимался Следственный комитет. Тогда же правоохранители проводили обыски у подозреваемых.