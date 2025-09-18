16+
Суды Происшествия

Приговор по делу смертельного "Мистера Сидра" могут вынести 22 сентября

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Суд Красноглинского района Самары может огласить решение по делу об отравлении людей напитком "Мистер Сидр" в понедельник, 22 сентября. Заседание назначили на 11:00.

Напомним, прокуратура запросила наказание для Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна — девять лет и девять месяцев колонии общего режима каждому. Согласно обвинительному заключению, из-за употребления напитка "Мистер Сидр" 50 человек скончались, трое получили тяжкий вред здоровью, 33 — легкий вред здоровью, 30-ти была своевременно оказана медицинская помощь.

Следствие полагает, что Гусейнов для извлечения максимальной прибыли путем снижения производственных, финансовых и временных затрат нарушил требования действующего законодательства к производству пищевой продукции, разработал собственную технологию производства сидра с использованием несертифицированного этилового спирта. Мужчина привлек к незаконной деятельности знакомого, Айрапетяна.

Ранее сообщалось, что сырье Гусейнову продал Артем Айрапетян, который, в свою очередь, купил его у отца и сына Егоровых. А Егоровы вместе с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили спирт со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области", который Гребенкин охранял. В отношении последней троицы возбудили уголовное дело о покушении на кражу. Егоровым и Гребенкину уже вынесли приговор.

Айрапетяну и Гусейнову вменили ч.3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности").

