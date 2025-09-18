Приговор по делу смертельного "Мистера Сидра" могут вынести 22 сентября

Суд Красноглинского района Самары может огласить решение по делу об отравлении людей напитком "Мистер Сидр" в понедельник, 22 сентября. Заседание назначили на 11:00.
Напомним, прокуратура запросила наказание для Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна — девять лет и девять месяцев колонии общего режима каждому. Согласно обвинительному заключению, из-за употребления напитка "Мистер Сидр" 50 человек скончались, трое получили тяжкий вред здоровью, 33 — легкий вред здоровью, 30-ти была своевременно оказана медицинская помощь.
Следствие полагает, что Гусейнов для извлечения максимальной прибыли путем снижения производственных, финансовых и временных затрат нарушил требования действующего законодательства к производству пищевой продукции, разработал собственную технологию производства сидра с использованием несертифицированного этилового спирта. Мужчина привлек к незаконной деятельности знакомого, Айрапетяна.
Ранее сообщалось, что сырье Гусейнову продал Артем Айрапетян, который, в свою очередь, купил его у отца и сына Егоровых. А Егоровы вместе с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили спирт со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области", который Гребенкин охранял. В отношении последней троицы возбудили уголовное дело о покушении на кражу. Егоровым и Гребенкину уже вынесли приговор.
Айрапетяну и Гусейнову вменили ч.3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности").
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.