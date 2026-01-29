В Самарской области еще один нарколог попался на "липовых" справках

Суд вынес решение по делу Елены Литягиной, которая работала психиатром-наркологом в больнице. Ее обвиняли в получении взятки.

Как рассказывал суду в Самаре один из свидетелей, происходило примерно следующее. На проходной завода задержали сотрудника его организации с признаками опьянения. Сотрудника отправили в наркоцентр для медосвидетельствования.

"Между организацией и заводом заключен договор субподряда, в соответствии с которым в случае нарушения внутрипропускного режима, в том числе нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, ООО обязано уплатить штраф за допущенные нарушения. Если бы при прохождении сотрудником медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения оно было выявлено, то организация понесла убытки, поэтому захотел попробовать решить вопрос без уплаты штрафа, в связи с чем обратился к своей знакомой, которая работает в наркологическом диспансере", - рассказал свидетель (представитель ООО).

Мужчине его знакомая сообщила, что решить вопрос для его сотрудника можно за 18 тыс. рублей. Эти деньги он перевел. А потом работник забрал акт медосвидетельствования, где указывалось, что он был трезв. Причем сам рабочий удивлялся такому результату, говорил, что на самом деле был пьян, и при встрече благодарил старшего товарища за "спасение".

Литягину приговорили к штрафу 600 тыс. руб. в доход государства и на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с проведением медицинского освидетельствования на состояние опьянения в учреждениях здравоохранения.

Напомним, ранее в Октябрьске осудили сотрудника предприятия, покупавшего у нарколога справки для коллег. Самого нарколога в том случае приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы, штрафу 2,3 млн руб. и лишению права занимать определенные должности.