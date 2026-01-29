16+
Суды Происшествия

В Самарской области еще один нарколог попался на "липовых" справках

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Суд вынес решение по делу Елены Литягиной, которая работала психиатром-наркологом в больнице. Ее обвиняли в получении взятки.

Как рассказывал суду в Самаре один из свидетелей, происходило примерно следующее. На проходной завода задержали сотрудника его организации с признаками опьянения. Сотрудника отправили в наркоцентр для медосвидетельствования.

"Между организацией и заводом заключен договор субподряда, в соответствии с которым в случае нарушения внутрипропускного режима, в том числе нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, ООО обязано уплатить штраф за допущенные нарушения. Если бы при прохождении сотрудником медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения оно было выявлено, то организация понесла убытки, поэтому захотел попробовать решить вопрос без уплаты штрафа, в связи с чем обратился к своей знакомой, которая работает в наркологическом диспансере", - рассказал свидетель (представитель ООО).

Мужчине его знакомая сообщила, что решить вопрос для его сотрудника можно за 18 тыс. рублей. Эти деньги он перевел. А потом работник забрал акт медосвидетельствования, где указывалось, что он был трезв. Причем сам рабочий удивлялся такому результату, говорил, что на самом деле был пьян, и при встрече благодарил старшего товарища за "спасение".

Литягину приговорили к штрафу 600 тыс. руб. в доход государства и на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с проведением медицинского освидетельствования на состояние опьянения в учреждениях здравоохранения.

Напомним, ранее в Октябрьске осудили сотрудника предприятия, покупавшего у нарколога справки для коллег. Самого нарколога в том случае приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы, штрафу 2,3 млн руб. и лишению права занимать определенные должности.

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

