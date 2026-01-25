В Тольятти мастер взял на ремонт макбук и сдал его в ломбард

Прокуратура Автозаводского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 23-летнего тольяттинца. Его обвиняют по статье "Присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

Обвиняемый оформил ИП и ремонтировал технику. Мужчина находил клиентов на "Авито" и выезжал к ним на дом.

В сентябре 2023 года, выехав к очередному заказчику на ул. Спортивной в Тольятти, мастер с напарником осмотрели ноутбук Apple MacBook, обнаружили причину неисправности и заключили договор на техническую диагностику и сервисное обслуживание.

Приняв от клиента 8 тысяч рублей в качестве аванса и установив срок ремонта — 14 дней, обвиняемый забрал с собой ноутбук. Однако вскоре мастеру срочно потребовалась наличка и в конце октября он сдал макбук за 80 тыс. рублей в комиссионный магазин "Ломбарджио". Там он продал технику за 45 тыс. рублей и потратил деньги на себя.

В оговоренные сроки заказчик потребовал вернуть макбук, однако мастер не смог выкупить его в ломбарде из-за отсутствия денег.

В январе 2024 г. правоохранители изъяли ноутбук из комиссионного магазина и вернули владельцу, а в конце октября 2025 года обвиняемого задержали в аэропорту. Мужчина признал вину в содеянном.

Уголовное дело было направлено в Автозаводский районный суд. Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.