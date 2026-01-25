16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти сын угрожал убить отца из-за картошки, хранившейся в шкафу В Тольятти мастер взял на ремонт макбук и сдал его в ломбард Александр Бастрыкин хочет привлечь к ответственности судью, отпустившую мигрантов, напавших на депутата Матвеева В Октябрьске осудили сотрудника предприятия, покупавшего у нарколога справки для коллег Трех человек осудили в Тольятти за смерть электромонтера на производстве

Суды Происшествия

В Тольятти мастер взял на ремонт макбук и сдал его в ломбард

ТОЛЬЯТТИ. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Автозаводского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 23-летнего тольяттинца. Его обвиняют по статье "Присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

Обвиняемый оформил ИП и ремонтировал технику. Мужчина находил клиентов на "Авито" и выезжал к ним на дом.

В сентябре 2023 года, выехав к очередному заказчику на ул. Спортивной в Тольятти, мастер с напарником осмотрели ноутбук Apple MacBook, обнаружили причину неисправности и заключили договор на техническую диагностику и сервисное обслуживание.

Приняв от клиента 8 тысяч рублей в качестве аванса и установив срок ремонта — 14 дней, обвиняемый забрал с собой ноутбук. Однако вскоре мастеру срочно потребовалась наличка и в конце октября он сдал макбук за 80 тыс. рублей в комиссионный магазин "Ломбарджио". Там он продал технику за 45 тыс. рублей и потратил деньги на себя.

В оговоренные сроки заказчик потребовал вернуть макбук, однако мастер не смог выкупить его в ломбарде из-за отсутствия денег.

В январе 2024 г. правоохранители изъяли ноутбук из комиссионного магазина и вернули владельцу, а в конце октября 2025 года обвиняемого задержали в аэропорту. Мужчина признал вину в содеянном. 

Уголовное дело было направлено в Автозаводский районный суд. Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1