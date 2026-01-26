Укушенный собакой с чипом житель Самарской области взыскал компенсацию

С иском в суд обратился тольяттинец. Он просил взыскать в местной администрации 45 тысяч рублей. Как рассказал мужчина, его укусила неизвестная собака. Сразу после случившегося пострадавший обратился от отделение травматологии и ортопедии.
"Врачом было установлено наличие укушенных ран левого предплечья. Согласно карте обратившегося за антирабической помощью, был назначен курс лечения вакциной. Ссылаясь на неисполнение ответчиком обязанности по принятию мер к отлову собак, находящихся без сопровождающих, причинение ему укусом собаки морального вреда, обратился с иском в суд", — указано в материалах служителей Фемиды.
Чиновники в суде утверждали, что все мероприятия, предусмотренные законодательством, они выполняли. Поэтому, мол, нет причинно-следственной связи между их работой и укусом.
Служители Фемиды, в свою очередь, отметили, что у администрации был заключен контракт с ИП на сумму 6 480 825 руб. на отлов бездомных животных.
"Суд первой инстанции пришел к выводу, что само по себе заключение муниципального контракта с ИП в целях реализации мероприятий по отлову безнадзорных животных и их содержанию, не свидетельствуют о надлежащем исполнении указанным ответчиком своих обязанностей по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев. А напротив, подтвержденный факт укуса неизвестной собакой, в условиях заключенного контракта, свидетельствует о наличии упущений в данном направлении, и, соответственно, о наличии оснований для наступления установленной законом ответственности для ответчика по заявленным требованиям", — указано в судебных материалах.
Интересно, что свидетель (сосед истца) рассказал суду, что укусила пострадавшего бездомная собака, которая живет у дома с самого рождения. Собака эта имела чип на ухе.
В итоге суд в Тольятти удовлетворил требования укушенного и взыскал в пользу пострадавшего 45 тысяч рублей. Областной суд оставил решение в силе.
