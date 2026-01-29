Самарчанку, выдумавшую ребенка ради выплат, отправят в колонию

Самарский областной суд изменил приговор, вынесенный 45-летней женщине, которую признали виновной в мошенничестве.

Ранее самарчанка приобрела поддельные документы о том, что у нее в 2021 г. родился ребенок. На основании этих бумаг ей назначили социальное пособие, и с июня 2021 г. по июнь 2024 г. обвиняемая незаконно получила более 550 тыс. рублей. Кроме того, ей выплатили материнский капитал более 480 тыс. рублей.

Советский районный суд Самары признал женщину виновной в мошенничестве при получении выплат и назначил штраф 350 тыс. рублей.

Прокуратуру это решение не устроило. Теперь в апелляционной инстанции облсуд изменил приговор — женщине назначили два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.