Суды Происшествия

Самарчанку, выдумавшую ребенка ради выплат, отправят в колонию

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной суд изменил приговор, вынесенный 45-летней женщине, которую признали виновной в мошенничестве.

Ранее самарчанка приобрела поддельные документы о том, что у нее в 2021 г. родился ребенок. На основании этих бумаг ей назначили социальное пособие, и с июня 2021 г. по июнь 2024 г. обвиняемая незаконно получила более 550 тыс. рублей. Кроме того, ей выплатили материнский капитал более 480 тыс. рублей.

Советский районный суд Самары признал женщину виновной в мошенничестве при получении выплат и назначил штраф 350 тыс. рублей.

Прокуратуру это решение не устроило. Теперь в апелляционной инстанции облсуд изменил приговор — женщине назначили два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

