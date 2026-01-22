Житель Самарской области получил семь лет колонии за убийство сожительницы

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор 43-летнему жителю с. Подъем-Михайловка, которого обвиняли в убийстве и незаконном приобретении боеприпасов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, 21 июля мужчина вызвал правоохранителей и заявил, что вернулся утром домой от родственников и нашел мертвой свою 34-летнюю сожительницу. Полицейские в эту историю не поверили и предположили, что мужчина сам ее убил.

В итоге сельчанин признался, что выпивал вместе с жертвой, а затем начался конфликт на бытовой почве. Не найдя аргументов, он выстрелил в женщину из охотничьего оружия, а затем уехал к родственникам, где спрятал оружие.

Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить матери погибшей 2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.