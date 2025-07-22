Житель Самарской области застрелил сожительницу и уехал к родственникам

В Волжском районе Самарской области полицейские задержали местного жителя по подозрению в убийстве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Трагедия произошла днем 21 июля в с. Подъем-Михайловка. Правоохранителей вызвал 41-летний подозреваемый. Он заявил, что вернулся утром домой от родственников и обнаружил мертвой свою 34-летнюю сожительницу. Однако полицейские в эту историю не поверили и предположили, что мужчина сам убил возлюбленную.

В итоге сельчанин признался, что выпивал вместе с жертвой, а затем начался конфликт на бытовой почве. Не найдя аргументов, он выстрелил в женщину из охотничьего оружия, а затем уехал к родственникам, где спрятал оружие. При этом он не проверил состояние сожительницы и не оказал ей помощь, а утром нашел женщину мертвой.