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Преступления Происшествия

Житель Самарской области застрелил сожительницу и уехал к родственникам

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе Самарской области полицейские задержали местного жителя по подозрению в убийстве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Трагедия произошла днем 21 июля в с. Подъем-Михайловка. Правоохранителей вызвал 41-летний подозреваемый. Он заявил, что вернулся утром домой от родственников и обнаружил мертвой свою 34-летнюю сожительницу. Однако полицейские в эту историю не поверили и предположили, что мужчина сам убил возлюбленную.

В итоге сельчанин признался, что выпивал вместе с жертвой, а затем начался конфликт на бытовой почве. Не найдя аргументов, он выстрелил в женщину из охотничьего оружия, а затем уехал к родственникам, где спрятал оружие. При этом он не проверил состояние сожительницы и не оказал ей помощь, а утром нашел женщину мертвой.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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