Суды Происшествия

Облсуд пересмотрит вопрос о наказании экс-следователя Рабинович за взятку в 15 млн

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарский областной суд поступил материал в порядке исполнения приговора для бывшего следователя ГСУ ГУ МВД по Самарской области Веры Рабинович. Информация отображена в картотеке инстанции.

Напомним, экс-начальницу контрольно-методического отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Веру Рабинович и ее предполагаемых посредников задержали в середине декабря 2018 г. сотрудники ФСБ. По версии следствия, полковник договорилась с предпринимателем Зелимханом Темирхановым о взятке 15 млн руб. за передачу в суд уголовного дела, возбужденного по его заявлению в отношении бенефициара группы "Реметалл" Андрея Кичаева.

Уголовное дело возбудили по статье о взяточничестве. Защита Рабинович пыталась добиться переквалификации на более мягкую статью о мошенничестве, утверждая, что женщина не могла выполнить взятых на себя обязательств. Якобы взяткодатель заблуждался насчет возможностей Рабинович, а она его не разубедила. 11 августа 2020 г. Октябрьский райсуд признал Рабинович виновной и приговорил к восьми годам колонии общего режима, лишил звания полковника и права занимать должности в госструктурах в течение пяти лет. Посредники - Жанна Назарова и Виталий Прокофьев -  получили семь лет колонии общего режима и четыре года колонии строгого режима, соответственно. 11 февраля 2021 г. Самарский облсуд оставил в силе решение Октябрьского райсуда. Шестой кассационный суд также отказал в удовлетворении кассационных жалоб.

По данным облсуда, у Рабинович была отсрочка в исполнении наказания до достижения ребенком 14 лет. Недавно уголовно-исполнительная инспекция вышла в суд с представлением о сокращении срока отсрочки со снятием судимости. Но Самарский районный суд в этом отказал. Решение захотели обжаловать в вышестоящей инстанции. В результате заседание назначили на 5 марта в 10:40.

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

