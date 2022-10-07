Верховный Суд отказался рассматривать жалобу на приговор Вере Рабинович

Верховный Суд РФ отказал в передаче на рассмотрение кассационной жалобы на приговор, вынесенный Вере Рабинович. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, экс-начальницу контрольно-методического отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Веру Рабинович и ее предполагаемых посредников задержали в середине декабря 2018 г. сотрудники ФСБ. По версии следствия, полковник договорилась с предпринимателем Зелимханом Темирхановым о взятке 15 млн руб. за передачу в суд уголовного дела, возбужденного по его заявлению в отношении бенефициара группы "Реметалл" Андрея Кичаева.

Уголовное дело возбудили по статье о взяточничестве. Защита Рабинович пыталась добиться переквалификации на более мягкую статью о мошенничестве, утверждая, что женщина не могла выполнить взятых на себя обязательств. Якобы взяткодатель заблуждался насчет возможностей Рабинович, а она его не разубедила.

11 августа 2020 г. Октябрьский райсуд признал Рабинович виновной и приговорил к восьми годам колонии общего режима, лишил звания полковника и права занимать должности в госструктурах в течение пяти лет. Посредники — Жанна Назарова и Виталий Прокофьев — получили семь лет общего режима и четыре года колонии строгого режима, соответственно.

11 февраля 2021 г. Самарский облсуд оставил в силе решение Октябрьского райсуда. Шестой кассационный суд также отказал в удовлетворении кассационных жалоб.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Верховном Суде РФ, 19 июля к ним поступила кассационная жалоба от адвоката. 19 сентября Верховный суд отказал в передаче ее на рассмотрение в судебном заседании.