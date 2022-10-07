Верховный Суд отказался рассматривать жалобу на приговор Вере Рабинович

Верховный Суд РФ отказал в передаче на рассмотрение кассационной жалобы на приговор, вынесенный Вере Рабинович. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, экс-начальницу контрольно-методического отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Веру Рабинович и ее предполагаемых посредников задержали в середине декабря 2018 г. сотрудники ФСБ. По версии следствия, полковник договорилась с предпринимателем Зелимханом Темирхановым о взятке 15 млн руб. за передачу в суд уголовного дела, возбужденного по его заявлению в отношении бенефициара группы "Реметалл" Андрея Кичаева.
Уголовное дело возбудили по статье о взяточничестве. Защита Рабинович пыталась добиться переквалификации на более мягкую статью о мошенничестве, утверждая, что женщина не могла выполнить взятых на себя обязательств. Якобы взяткодатель заблуждался насчет возможностей Рабинович, а она его не разубедила.
11 августа 2020 г. Октябрьский райсуд признал Рабинович виновной и приговорил к восьми годам колонии общего режима, лишил звания полковника и права занимать должности в госструктурах в течение пяти лет. Посредники — Жанна Назарова и Виталий Прокофьев — получили семь лет общего режима и четыре года колонии строгого режима, соответственно.
11 февраля 2021 г. Самарский облсуд оставил в силе решение Октябрьского райсуда. Шестой кассационный суд также отказал в удовлетворении кассационных жалоб.
Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Верховном Суде РФ, 19 июля к ним поступила кассационная жалоба от адвоката. 19 сентября Верховный суд отказал в передаче ее на рассмотрение в судебном заседании.
Последние комментарии
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц