Водитель, въехавший на горящей машине в АЗС, признался в употреблении наркотиков

В пятницу, 13 февраля, Красноглинский районный суд избрал меру пресечения для мужчины, протаранившего АЗС на подожженной машине. 27-летнего жителя Уфы Ильяса А. арестовали на два месяца, передает корреспондент Волга Ньюс, присутствовавший в зале суда.
Напомним, 11 февраля около 7:00 Ильяс А., находясь на автозаправке "ОЛВИ" на Волжском шоссе, облил бензином из заправочного пистолета свой автомобиль Ford Focus, развернулся, поджег авто и врезался на нем в колонку, рядом с которой находился водитель ГАЗели и работники АЗС.
В Следственном комитете произошедшее квалифицировали, как покушения на убийство, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
На заседании суда задержанному было сложно отвечать на вопросы в силу его физического и эмоционального состояния. Сам он получил ожоги, у него перебинтована рука. Также выяснилось, что у Ильяса А. есть психологические заболевания. Кроме того, он признал, что употребляет наркотики.
Мотивы его поступка четко обозначены не были, однако прозвучало, что ранее он высказывал мысли о самоубийстве.
Сторона защиты, ссылаясь на нестабильное эмоциональное состояние и хронические заболевания Ильяса, а также на то, что у него не было цели кого-то убить, просила отправить его под домашний арест. Однако следователь заявил о том, что мужчина опасен для окружающих, и его необходимо отправить в СИЗО. Суд согласился с его доводами.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.