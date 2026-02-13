Водитель, въехавший на горящей машине в АЗС, признался в употреблении наркотиков

В пятницу, 13 февраля, Красноглинский районный суд избрал меру пресечения для мужчины, протаранившего АЗС на подожженной машине. 27-летнего жителя Уфы Ильяса А. арестовали на два месяца, передает корреспондент Волга Ньюс, присутствовавший в зале суда.

Напомним, 11 февраля около 7:00 Ильяс А., находясь на автозаправке "ОЛВИ" на Волжском шоссе, облил бензином из заправочного пистолета свой автомобиль Ford Focus, развернулся, поджег авто и врезался на нем в колонку, рядом с которой находился водитель ГАЗели и работники АЗС.

В Следственном комитете произошедшее квалифицировали, как покушения на убийство, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

На заседании суда задержанному было сложно отвечать на вопросы в силу его физического и эмоционального состояния. Сам он получил ожоги, у него перебинтована рука. Также выяснилось, что у Ильяса А. есть психологические заболевания. Кроме того, он признал, что употребляет наркотики.

Мотивы его поступка четко обозначены не были, однако прозвучало, что ранее он высказывал мысли о самоубийстве.

Сторона защиты, ссылаясь на нестабильное эмоциональное состояние и хронические заболевания Ильяса, а также на то, что у него не было цели кого-то убить, просила отправить его под домашний арест. Однако следователь заявил о том, что мужчина опасен для окружающих, и его необходимо отправить в СИЗО. Суд согласился с его доводами.