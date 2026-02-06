16+
Суды Происшествия

Экс-чиновник из Тольятти не смог отделаться штрафом за махинации с контрактом на 100 млн рублей

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский облсуд ужесточил приговор тольяттинскому экс-чиновнику, осужденному за махинации с муниципальным контрактом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, весной 2024 г. МКУ "Центр хозяйственно-транспортного обеспечения" объявило конкурс на ремонт дорог. Руководитель департамента поручил подчиненным занизить в конкурсных документах количество исполненных ранее контрактов одному из участников торгов. Это привело к победе другого подрядчика. Сумма муниципального контракта составляла 100 млн рублей.

Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки. Изначально чиновника обвиняли по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование предпринимательской деятельности"). Однако суд первой инстанции признал его виновным лишь в препятствовании предпринимательской деятельности и назначил штраф 50 тыс. руб., а также на полтора года запретил занимать определенные должности.

Гособвинение обжаловало этот судебный акт в апелляционном порядке. В результате Самарский областной суд согласился с доводами прокуратуры и вынес новый приговор. На этот раз экс-чиновника признали виновным по обеим статьям и назначили два года принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

