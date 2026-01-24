Александр Бастрыкин хочет привлечь к ответственности судью, отпустившую мигрантов, напавших на депутата Матвеева

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить обращение в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда РФ из-за оправдательного приговора, вынесенного в Самарской области.
Напомним, 18 июля 2024 г. на 9-й просеке Михаил Матвеев и его водитель пытались остановить трех мигрантов, которые, по их словам, нападали на прохожих. В ответ молодые люди ударили Матвеева по голове. 29 декабря 2025 г. суд вынес решение по уголовному делу о нападении. Фигурантов освободили от наказания в связи с отбытием срока в СИЗО и истечением сроков давности.
После оглашения приговора председатель суда Промышленного района Самары Татьяна Керосирова обратилась в СУ СК РФ по Самарской области с заявлением о защите чести и достоинства после приговора по делу Михаила Матвеева. В интернете ей стали поступать угрозы.
Во время предварительного следствия сотрудники СК квалифицировали действия нападавших как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ).
Теперь СК РФ отмечает необходимость привлечения к уголовной ответственности судьи, вынесшей это решение. Глава ведомства поручил первому зампредседателя СК России подготовить обращение в дисциплинарную коллегию ВС РФ о привлечении к ответственности судьи.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.