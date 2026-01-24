Александр Бастрыкин хочет привлечь к ответственности судью, отпустившую мигрантов, напавших на депутата Матвеева

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить обращение в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда РФ из-за оправдательного приговора, вынесенного в Самарской области.

Напомним, 18 июля 2024 г. на 9-й просеке Михаил Матвеев и его водитель пытались остановить трех мигрантов, которые, по их словам, нападали на прохожих. В ответ молодые люди ударили Матвеева по голове. 29 декабря 2025 г. суд вынес решение по уголовному делу о нападении. Фигурантов освободили от наказания в связи с отбытием срока в СИЗО и истечением сроков давности.

После оглашения приговора председатель суда Промышленного района Самары Татьяна Керосирова обратилась в СУ СК РФ по Самарской области с заявлением о защите чести и достоинства после приговора по делу Михаила Матвеева. В интернете ей стали поступать угрозы.

Во время предварительного следствия сотрудники СК квалифицировали действия нападавших как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ).

Теперь СК РФ отмечает необходимость привлечения к уголовной ответственности судьи, вынесшей это решение. Глава ведомства поручил первому зампредседателя СК России подготовить обращение в дисциплинарную коллегию ВС РФ о привлечении к ответственности судьи.