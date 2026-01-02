Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело по нападению на Михаила Матвеева

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного дела по факту нападения на депутата Государственной Думы РФ Михаила Матвеева и его водителя в Самарской области.

Напомним, 18 июля 2024 г. на 9-й просеке Михаил Матвеев и его водитель пытались остановить трех мигрантов, которые, по их словам, нападали на прохожих. В ответ молодые люди ударили Матвеева по голове. 29 декабря 2025 г. суд вынес решение по уголовному делу о нападении.

Фигуранты освобождены от наказания в связи с отбытием срока в СИЗО и истечением сроков давности.

После оглашения приговора председатель суда Промышленного района Самары Татьяна Керосирова обратилась в СУ СК РФ по Самарской области с заявлением о защите чести и достоинства после приговора по делу Михаила Матвеева. В Интернете ей стали поступать угрозы.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доложить о результатах расследования уголовного дела, собранной доказательственной базе и проинформировать о мотивировочной части вынесенного приговора.