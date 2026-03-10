Накануне 8 марта лже-продавец обманул мать и дочь, желающих приобрести подарки

Накануне 8 марта жертвами кибермошенников стали 21‑летняя девушка и ее 47-летняя мать — в общей сложности у них похитили 136 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В одном из мессенджеров девушка увидела аккаунт "Продавца подарков": страница выглядела убедительно — с фото товаров, отзывами, контактами и ссылками на якобы партнерские магазины. Девушка выбрала несколько праздничных подарков к 8 марта и связалась с "продавцом" через чат мессенджера. Тот быстро ответил и предложил внести предоплату для резервирования заказа и организации доставки. Чтобы убедить жертву, мошенник прислал поддельное фото чека о "бронировании" и ссылку на фишинговую страницу — она имитировала интерфейс платежного сервиса, где нужно было ввести реквизиты банковской карты для "подтверждения платежа". Девушка перевела 6 тысяч рублей, но никакого заказа не получила, а когда попыталась связаться с продавцом снова, обнаружила, что аккаунт удален.
Не зная, как поступить, девушка рассказала обо всем матери. Та, желая все‑таки приобрести подарки и отчасти под влиянием эмоций, решила "договориться напрямую" и нашла еще один аккаунт того же "продавца". Он убедил женщину, что готов выполнить заказ со скидкой — но для этого нужно перевести более крупную сумму в качестве гарантии серьезности намерений. Поверив, женщина ввела данные своей карты на очередной фишинговой странице и лишилась 130 тысяч рублей.
По факту хищения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.