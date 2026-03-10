Накануне 8 марта лже-продавец обманул мать и дочь, желающих приобрести подарки

Накануне 8 марта жертвами кибермошенников стали 21‑летняя девушка и ее 47-летняя мать — в общей сложности у них похитили 136 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В одном из мессенджеров девушка увидела аккаунт "Продавца подарков": страница выглядела убедительно — с фото товаров, отзывами, контактами и ссылками на якобы партнерские магазины. Девушка выбрала несколько праздничных подарков к 8 марта и связалась с "продавцом" через чат мессенджера. Тот быстро ответил и предложил внести предоплату для резервирования заказа и организации доставки. Чтобы убедить жертву, мошенник прислал поддельное фото чека о "бронировании" и ссылку на фишинговую страницу — она имитировала интерфейс платежного сервиса, где нужно было ввести реквизиты банковской карты для "подтверждения платежа". Девушка перевела 6 тысяч рублей, но никакого заказа не получила, а когда попыталась связаться с продавцом снова, обнаружила, что аккаунт удален.

Не зная, как поступить, девушка рассказала обо всем матери. Та, желая все‑таки приобрести подарки и отчасти под влиянием эмоций, решила "договориться напрямую" и нашла еще один аккаунт того же "продавца". Он убедил женщину, что готов выполнить заказ со скидкой — но для этого нужно перевести более крупную сумму в качестве гарантии серьезности намерений. Поверив, женщина ввела данные своей карты на очередной фишинговой странице и лишилась 130 тысяч рублей.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.