Врач из Тольятти подозревается в хищении средств для помощи неизлечимо больным

В Тольятти возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на паллиативную помощь, сообщает пресс‑служба прокуратуры.

Прокуратура Комсомольского района Тольятти выявила факт хищения бюджетных средств, направленных на оказание медицинской помощи паллиативным больным.

В ходе проверки выяснилось, что медучреждение предоставляло недостоверные и ложные сведения об оказании паллиативной помощи пациентам. Деньги выделялись региональным министерством здравоохранения в виде субсидии — специально для поддержки больных этой категории.

Доказательством стали результаты опроса паллиативных больных. Пациенты подтвердили, что медицинская помощь им не оказывалась и врач на дому их не посещал.

При этом в официальных реестрах значилось, что паллиативная помощь была оказана якобы в ходе посещения пациентов.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении врача Тольяттинской городской поликлиники № 4 по статье "Мошенничество".