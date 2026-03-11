16+
Преступления Происшествия

Врач из Тольятти подозревается в хищении средств для помощи неизлечимо больным

ТОЛЬЯТТИ. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Тольятти возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на паллиативную помощь, сообщает пресс‑служба прокуратуры.

Прокуратура Комсомольского района Тольятти выявила факт хищения бюджетных средств, направленных на оказание медицинской помощи паллиативным больным.

В ходе проверки выяснилось, что медучреждение предоставляло недостоверные и ложные сведения об оказании паллиативной помощи пациентам. Деньги выделялись региональным министерством здравоохранения в виде субсидии — специально для поддержки больных этой категории.

Доказательством стали результаты опроса паллиативных больных. Пациенты подтвердили, что медицинская помощь им не оказывалась и врач на дому их не посещал.

При этом в официальных реестрах значилось, что паллиативная помощь была оказана якобы в ходе посещения пациентов.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении врача Тольяттинской городской поликлиники № 4 по статье "Мошенничество".

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

