Самарец, откупившийся от военной службы, заплатит штраф 1 млн рублей

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор за дачу взятки должностному лицу военного комиссариата.

Обвиняемый М. через посредника передал деньги сотруднику военкомата за освобождение от призыва на военную службу. Позже без проведения медосвидетельствования неизвестные должностные лица военного комиссариата Октябрьского, Ленинского, Самарского и Куйбышевского районов внесли в документы недостоверные сведения о здоровье взяткодателя и незаконно выдали ему военный билет.

В итоге суд назначил М. штраф 1 млн руб. в доход государства.