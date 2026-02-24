Администрация Новокуйбышевска заплатит 60 тыс. руб. за нападение собак на ребенка

В Новокуйбышевске по требованию прокуратуры суд взыскал компенсацию морального вреда подростку, на которого напали собаки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В июне 2025 г. на ул. Ломоносова на несовершеннолетнюю напала стая бродячих собак. Девочка получила травмы.
Надзорное ведомство считает, что причиной инцидента стало то, что администрация города не принимала должных мер по отлову и содержанию бездомных животных.
В итоге суд постановил взыскать в пользу пострадавшей 60 тыс. рублей.
