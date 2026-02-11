Самарчанку оштрафовали на полмиллиона рублей за ложное сообщение о теракте в самолете

Красноглинский районный суд Самары признал 44-летнюю местную жительницу виновной по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве), сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Суд установил, что в октябре 2025 г. женщина, находясь в здании международного аэропорта "Курумоч", поссорилась со своим мужем. Из хулиганских побуждений она позвонила в Единую службу спасения и сообщила заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве пассажирского самолета.
Сотрудниками транспортной полиции незамедлительно проведены мероприятия, в ходе которых установлена недостоверность полученной информации. Правонарушительница выявлена и задержана.
С учетом позиции государственного обвинителя Куйбышевской транспортной прокуратуры суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.
