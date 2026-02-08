Дмитрий Сазонов освободился условно-досрочно по делу о взятках от ОПГ "Законовские"

Бывший замглавы управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов, осужденный за взятки от ОПГ "Законовские", на днях освободился условно-досрочно. Информацию подтвердили несколько источников Волга Ньюс, в том числе в судах.

В последнее время Сазонов трудился на заводе и жил в Самарской области, поскольку был переведен с реального отбывания наказания за связи с ОПГ на исправительные работы.

Напомним, Дмитрия Сазонова задержали сотрудники ФСБ 25 июля 2018 г. после получения 100 тыс. руб. от бывшего сослуживца Александра Орлова. Сообщалось, что тот работал с ОПГ "Законовские". Орлов рассказывал в ФСБ, что несколько лет носил сыну председателя губернской думы Виктора Сазонова взятки за покровительство тольяттинскому ЧОО "Восток Лада". Последнее занималось личной охраной главы ОПГ Сергея Гафурова.

Группировка "Законовские" появилась в 90-е и начинала со сбора "дани" с торговцев на Кировском рынке. На счету "Законовских" есть и убийства. Например, на рынке "Коникс". Каких-то жертв "Законовских" просто могли похитить с поста ГАИ.

Родственники Дмитрия Сазонова тоже оказывались втянуты в судебные процессы, в частности, за нападения друг на друга.

Сазонов вину в связях с ОПГ не признал. Расследование продолжалось, и в деле появился второй эпизод. Он касался взяток от предпринимателя, занимавшегося фотосъемкой в роддомах. По словам Сазонова, он обманул потерпевшего и брал деньги, но не собирался помогать.

26 февраля 2020 г. Ленинский райсуд Самары назначил Сазонову 12 лет колонии строгого режима, штраф 220 млн руб. и лишил звания. 12 августа того же года апелляционная инстанция Самарского облсуда изменила в приговоре формулировку "ОПГ Законовские" на "группу Законовские".

В январе и феврале Дмитрий Сазонов и трое его адвокатов подали жалобы в Шестой кассационный суд. Коллегия частично удовлетворила их. Срок и размер полученных от "Законовских" взяток сократили: якобы Сазонов получал деньги с 2016 г., когда стал возглавлять лицензионно-разрешительную службу.

Эпизод с фотографом переквалифицировали на мошенничество. Срок снизили до девяти с половиной лет, а штраф — до 22,6 млн рублей. Также сняли арест с имущества жены Сазонова.

Позже Верховный Суд отменил определение кассационного суда и направил дело на новое рассмотрение в кассацию.

Уже 14 февраля 2022 г. один из эпизодов обвинения переквалифицировали со взятки на мошенничество и по совокупности окончательно назначили Дмитрию Сазонову 11 лет колонии строгого режима со штрафом в 211,75 млн руб., с лишением на семь лет права занимать определенные должности. Также его лишили звания "полковник полиции". Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу Сазонова.

Летом 2024 г. года Дмитрий Сазонов добился замены наказания на принудительные работы через Верховный суд Башкирии.

Адвокат, защищавший Сазонова в судах первой инстанции, Андрей Карномазов сказал, что не слышал про УДО. Второй защитник, Дмитрий Тараборин, не захотел обсуждать этот вопрос и рекомендовал "оставить их в покое" и "не бередить это".