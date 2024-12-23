Предполагаемого члена группировки "Законовские" снова стали судить в Самаре

В столице 63 региона начали рассматривать уголовное дело Василия Балабанова. Его обвиняют в крупном мошенничестве и нападении на человека. Ранее Балабанов был осужден в составе группы "Законовских".

По версии следствия, на этот раз Василий Балабанов мог провернуть аферу на семечках. Жил Балабанов в Красноярском районе Самарской области и дружил с местной жительницей Ольгой Жирновой. Последняя была индивидуальным предпринимателем и трудилась над выращиванием зерновых и масличных культур. Урожай она продавала в разные организации. В числе последних было общество с ограниченной ответственностью "Агропорт". Им руководил Рафаил Душтуров. А дальше, как считают следователи, Балабанов решил нажиться на крупную сумму, используя Душтурова. История разворачивалась в 2021 году.

"Балабанов, представляясь компаньоном ИП Жирнова О.А., должен был предложить не подозревающему о преступных намерениях Душтурову Р.Ф.о., являющегося единственным учредителем и руководителем ООО "Агропорт", осуществить покупку семян подсолнечника у ИП Жирнова О.А. без заключения договора, и последующей их оплате безналичным способом. После чего Балабанов В.Н. должен был получить денежные средства за поставленные семена подсолнечника, вместе с которыми скрыться с места преступления и в дальнейшем, распорядится ими в своих личных корыстных интересах", — указано в материалах уголовного дела.

Дальше, по версии следствия, Балабанов отгрузил 306 тонн 539 кг семян подсолнечника на склад ООО "Агропорт" в поселке Калиновка Сергиевского района.

"Будучи обманутым относительно того, что Балабанов является компаньоном ИП Жирнова О.А. и действует в интересах последней, Душтуров согласился передать Балабанову В.Н. денежные средства в размере 9 656 000 рублей за ранее поставленную семечку подсолнечника в количестве 306 тонн 539 килограмм, для их последующей передачи Жирновой О. А. Балабанов деньги получил и распорядился деньгами в своих интересах", — следует из обвинительного заключения.

Кроме прочего, Балабанова уличили в нападении на знакомого. Последнего, как считают правоохранители, Балабанов из-за внезапной ссоры избил кулаками и ногами до множества различных травм, среди которых перелом костей основания черепа и лицевого скелета. Сейчас Балабанов ожидает нового решения Фемиды.

В прошлый раз Балабанов выслушал приговор суда в составе группы. Как следует из того приговора, в конце 1990-х и начале 2000-х на территории Кировского рынка образовалось объединение мужчин. Они нелегально собирали деньги с местных торговцев. Названо было сообщество "Законовские" в честь его лидера Александра Законова. Чтоб собирать дальше плату с торговцев легально, Законов организовал ООО "Саммос". Доходы ООО распределял между членами группировки Законов. В 2004 году Законова убили. И тогда лидером стал Алексей Рыжов. Для устранения конкурентов и прочих неугодных Рыжов организовал специальную группу в которую вошел ряд местных мужчин. В эту группу взяли Виталия Лунева, Александра Копылова, Александра Голубкова, Сергея Псарева, Василия Балабанова и Артака Егояна. Причем роли между остальными распределяли Псарев, Балабанов, иной участник (зашифрован в приговоре как Г.С.М.), а также осужденный в 2023 году Евгений Тихонов. Как следует из текста приговора, в 2010 году серьёзная стычка произошла на рынке "Коникс". Фигурировали в ней представители охранных организаций "Гром" и "СВС".

Напомним, утром 24 июля 2010 г. по троим охранникам тольяттинского ЧОП "Гром", нанятого "Кониксом" для охраны территории рынка, открыли беспорядочную стрельбу из огнестрельного и травматического оружия. Двое из них — Киреев и Жуков — погибли на месте. Третий, Векленко, через несколько дней скончался в больнице, но успел дать показания и опознать стрелявшего в него члена ОПГ "Законовские" Владимира Мозжелова (он же Смешной).

В результате стрельбы были ранены еще несколько охранников и случайная прохожая. Вскоре в деле появились обвиняемые — кроме Мозжелова, ими оказались контролеры рынка (со стороны ИП Багратионовой) Сергей Заварыкин и Александр Зацепин, а также старший дворник рынка Олег Юдин. Мозжелов получил 22 года колонии строгого режима, Заварыкин — пять лет колонии общего режима. Юдину и Зацепину дали 11 месяцев исправительных работ и 11 месяцев лишения свободы, соответственно. А в 2023 году в суд Кировского района и поступило дело еще группы участников стрельбы на рынке "Коникс". Среди них и был Балабанов.

Лунева, Копылова, Голубкова, Псарева, Балабанова и Егояна приговорили тогда к штрафу в 500 тыс. руб. в доход государства. Всех шестерых освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.