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Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор шести обвиняемым в стрельбе на рынке "Коникс" в 2010 году

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кировский районный суд Самары вынес приговор шестерым участникам стрельбы на рынке "Коникс" в 2010 году. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в официальном ответе на запрос за подписью председателя Кировского райсуда Марии Елфимовой.

Виталия Лунева, Александра Копылова, Александра Голубкова, Сергея Псарева, Василия Балабанова и Артака Егояна признали виновными в хулиганстве.

Напомним, преступление было одним из самых резонансных в Самаре. Утром 24 июля 2010 г. по троим охранникам тольяттинского ЧОП "Гром", нанятого "Кониксом" для охраны территории рынка, открыли беспорядочную стрельбу из огнестрельного и травматического оружия. Двое из них - Киреев и Жуков - погибли на месте. Третий, Векленко, через несколько дней скончался в больнице, но успел дать показания и опознать стрелявшего в него члена ОПГ "Законовские" Владимира Мозжелова (он же Смешной). В результате стрельбы были ранены еще несколько охранников и случайная прохожая.

Возбужденное уголовное дело взяли под контроль Генпрокуратура и МВД РФ. Вскоре в деле появились обвиняемые - кроме Мозжелова, ими оказались контролеры рынка (со стороны ИП Багратионовой) Сергей Заварыкин и Александр Зацепин, а также старший дворник рынка Олег Юдин.

В 2011 г. дело направили в Самарский областной суд, но из-за нарушений вернули прокурору. Позже дело Юдина и Зацепина выделили в отдельное производство и направили в районный суд. Дело Заварыкина и Мозжелова вновь попало в облсуд, в июле 2012 г. им огласили приговор. Мозжелов получил 22 года колонии строгого режима, Заварыкин, известный как Итальянец, - пять лет колонии общего режима.

Юдину и Зацепину дали 11 месяцев исправительных работ и 11 месяцев лишения свободы, соответственно. Оба были отпущены на свободу "по отсиженному".

В 2017 г. после смерти главы ОПГ Рыжова среди "законовских" началась смута, следствием которой стали многочисленные разоблачения и аресты. Следователи при поддержке ФСБ начали быстро раскрывать многие преступления прошлых лет, в числе которых оказались, например, убийство бизнесмена Вадима Винокурова в 2014 г. и исчезновение в 2005 г. зятя авторитета Александра Законова Владислава Исайчева, известного как Гусь. Дело об убийстве Исайчева расследовали в Нижнем Новгороде.

Как выяснилось, одним из участников убийства Исайчева (его застрелили, а тело утопили в проруби) был известный авторитет Евгений Тихонов, он же Насилон и Сварной, другим - Мозжелов, отбывающий наказание в новокуйбышевской ИК-3. Мозжелов дал ряд важных признательных показаний, на основании которых Тихонову, кроме убийства Исайчева, также вменили участие в стрельбе на рынке в 15 микрорайоне. Свидетели говорили о руководящей роли Сварного в конфликте. Весной 2023 г. Самарский облсуд приговорил Тихонова к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Расследование дела об убийстве Исайчева вызвало большой переполох среди "законовских". Главным образом это было связано с намерением силовиков возбудить большое общее уголовное дело по статье "Организованное преступное сообщество". Ряд лидеров группировки скрылись, в их числе - учредитель ЧОП "Союз-Охрана" Василий Балабанов и спортсмен-рукопашник Сергей Псарев.

Осенью 2023 г. в суд Кировского района Самары поступило уголовное дело шести членов "законовской" ОПГ, участников стрельбы на рынке в 15 микрорайоне. Кроме Балабанова и Псарева, это Виталий Лунев, Александр Копылов, Артак Егоян и Александр Голубков. Их дело расследовали следователи из Нижнего Новгорода, обвинительное заключение утверждал заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин.

Обвинили "законовских" всего лишь в хулиганстве. А ч. 2 ст. 213 УК РФ, которую вменили фигурантам, хотя и относится к тяжким составам преступления, но вполне подпадает под истечение сроков давности.

Более того, изначально в деле было намного больше фигурантов, и те из них, кто согласился с таким исходом, уже получили прекращение дела в связи с истечением сроков давности. Это В.В.Кульков, И.П.Семин, М.Ю.Иванов, В.А.Иванов, А.Ю.Осипов, С.В,Ивачев, А.П.Смагин, Д.В.Зырянов (в прошлом носил фамилию Ковегин), И.Х.Юсупов, Р. Р.Хайретдинов, И.Ю.Жигулин, А.С.Бойматов, А.Б.Токсубаев, С.А.Кузьмин и Р.У.Исматов. Всех их тоже обвиняли по ч. 2 ст. 213 УК РФ. В отношении лидеров ОПГ Алексея Рыжова и Сергея Гафурова, а также А.А.Геворкяна уголовное преследование прекратили в связи с их смертями (это основание является нереабилитирующим).

Уголовное дело объявленных в розыск А.Х.Мамадчонова и В.В.Чарушникова выделили в отдельное производство.

Тем временем процесс в отношении Лунева, Копылова, Голубкова, Псарева, Балабанова и Егояна закончился 16 июля 2024 г. обвинительным приговором. Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в официальном ответе на запрос за подписью председателя суда Марии Елфимовой, каждый из них получил штраф 500 тыс. руб. в доход государства. При этом всю шестерку освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

В ответе на запрос подчеркивают, что приговор пока не вступил в законную силу из-за того, что адвокаты подали на него апелляционные жалобы.

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