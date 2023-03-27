В Самаре вынесли приговор за убийство зятя основателя ОПГ "Законовские"

Самарский областной суд вынес приговор Евгению Тихонову. В определенных кругах мужчина был известен как "Насилон".

Напомним, предполагалось, что Евгений Тихонов мог быть близок группировке "Законовские". Эта группа появилась в Самарской области в лихие 90-е. В сферу интересов, в частности, входили крупные рынки: сообщалось, что члены сообщества собирали "дань" с торговцев. Насилона обвинили в убийстве зятя основателя группировки "Законовские" Александра Законова. Преступление было совершено еще в 2005 году.

По данным силовиков, в 2004 г. самого Александра Законова убил Олег Терехов (последний позже написал явку с повинной в ФСБ). После гибели лидера началась война за его место. Претендовали на него бывший охранник Законова Алексей Рыжов, а также муж сестры Законова — Владислав Исайчев. И тогда Рыжов (ныне покойный) захотел устранить Исайчева. Силовики предполагают, что Рыжов попросил Тихонова организовать убийство конкурента. К операции подключили Сергея Кузьмина, а также двух водителей, Борисова и Мозжелова.

В декабре 2005 г. машину Исайчева остановили для проверки сотрудники ГАИ. "Во время досмотра автомобиля Исайчева на автомобиле ВАЗ-21102 подъехали Борисов, Мозжелов и Кузьмин. Борисов вышел из автомобиля и отвлек на себя внимание инспекторов ДПС, а Мозжелов и Кузьмин подбежали к стоявшему у своего автомобиля Исайчеву и произвели его захват — завели обе руки за спину и силой, вопреки его воле, отвели Исайчева к своему автомобилю, поместили на заднее сиденье, а сами расположились по обе стороны от него, чем лишили потерпевшего возможности покинуть салон автомобиля", — зачитывал в суде гособвинитель.

Дальше, по версии следствия, Кузьмин сообщил о похищении Исайчева Рыжову, а тот дал указание привезти похищенного к Тихонову.

"Кузьмин, Мозжелов и Борисов перевезли Исайчева в место, где их ждал Тихонов, а также вместе с ним Петров. Следуя далее за автомобилем Тихонова и Петрова, Кузьмин, Мозжелов и Борисов доставили Исайчева к пруду "Любимый 3" у села Пестравка. Кузьмин вытащил Исайчева из салона и под руку привел его к Тихонову на берег", — рассказал гособвинитель.

По версии следствия, Тихонов ударил Исайчева по лицу. Тот упал на снег. После этого Тихонов ударил топором Исайчева по шее сзади. Затем Тихонов передал топор Кузьмину, а тот добил похищенного (Кузьмин уже выслушал приговор). Тело сожгли, останки утопили в пруду.

Насилона задержали в ноябре 2020 г. Он вину не признавал. На суде по избранию ему меры пресечения в Самаре он заявил, что его оговорил Мозжелов. А того якобы подговорил новый лидер группировки Владимир Изумрудов из-за ситуации с Кировским рынком. В версии Тихонова, Изумрудов говорил московским партнерам, что рынок нерентабелен. И предложил его продать, пока рынок не начал приносить убытки. А на самом деле якобы проблемы на рынке были созданы искусственно.

Во время расследования Тихонову предъявили второе обвинение — участие в расстреле людей на рынке "Коникс". Это произошло в 2010 году. Тогда погибли три человека, шестерых госпитализировали. За участие в этом преступлении уже осудили Мозжелова и Заварыкина.

Процесс по делу Тихонова судья Лия Пирожкова начала в июне 2022 года. 20 марта 2023 года суд удалился в совещательную комнату на постановление приговора. А в пятницу, 24 марта, приговор огласили. Тихонова приговорили к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Примечательно, что упомянутого Владимира Изумрудова скоро тоже должны начать судить. Его обвиняют в организации преступного сообщества. Изначально Владимира и его сына Евгения задержали по подозрению в незаконном производстве сигарет.