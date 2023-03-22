В Самаре закончили расследование дела предполагаемого лидера ОПГ Владимира Изумрудова

Возможный лидер группировки "Законовские" Владимир Изумрудов сейчас знакомится с материалами уголовного дела. После окончания ознакомления материалы могут направить в суд.

Напомним, 1 июля 2022 г. стало известно о возбуждении уголовного дела по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества") в отношении Владимира Изумрудова. Мужчину и его сына задержала ФСБ еще 4 мая 2022 г. по обвинению в организации незаконного производства сигарет. Сначала в отношении них возбудили только дело об изготовлении и сбыте поддельных акцизных марок. Вины Изумрудовы не признавали.

"Владимир Изумрудов и Антон Федоров с января 2020 года по май 2022 года в офисе на ул. Советской Армии, 171 в Самаре создали преступное сообщество для совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с производством и сбытом контрафактной табачной продукции в особо крупных размерах", — посчитали следователи.

По мнению силовиков, Федоров имел канал поставки табака и доставал его для ОПС. Члены ОПС изготавливали сигареты и без маркировки выпускали на рынок.

По версии следствия, сообщество было разбито на подгруппы. Первую возглавлял Владимир Изумрудов. В нее входили Инжеватов и еще несколько человек, личности которых пока не установлены, — они занимались финансовой деятельностью организации.

Вторую подгруппу возглавлял Федоров, а в состав входили Хайруллин, Сафуанов, Зинин и другие. Эти люди занимались производством сигарет.

Третью возглавляла Свирина, а в состав вошли Евгений Изумрудов (сын Владимира Изумрудова), Широких, Анучина и другие. Эти люди сбывали "продукцию" на территории России. По версии следствия, ущерб производителям табака составил не менее 99 млн рублей.

Как пояснил адвокат Владимира Изумрудова Алексей Дубовитченко, недавно главному подозреваемому продлили содержание под стражей. Предполагается, что скоро в материалах дела начнет разбираться суд.

Ранее Изумрудова связывали с вероятным лидерством в группировке "Законовские". Информация об этом, например, звучала в судах по делам, связанным с деятельностью группировки.

По оперативным данным, ОПГ "Законовские" появилась в Самаре в "лихие 90-е". Интересы группировки были на АвтоВАЗе и рынках. В частности, считается, что члены группировки собирали "дань" с продавцов Кировского рынка. Группировка получила название по фамилии одного из создателей — Александра Законова. В декабре 2004 г. Законова убили. За это преступление позже судили Олега Терехова. Возглавил же группировку телохранитель Законова Алексей Рыжов. Рыжов умер в 2016 году. Тогда "бизнес" перешел к Сергею Гафурову. Последнего судили в 2018 г. по делу о незаконном хранении оружия и участии в организации нападения на адвоката (). Гафуров скончался от проблем с сердцем в 2020 г. — уже на воле. Предполагалось, что его мог сменить Изумрудов.