16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Серийные грабители банков получили свои сроки В облсуде зачитали обвинение "банде вымогателей" Европейский университет заинтересовался делом дважды оправданной самарской студентки Самарскому моряку, снимавшему порно с детьми, дали 14 лет колонии Убийца лидера ОПС "Законовские" получил 10 месяцев и вышел на свободу в зале суда

Суды Происшествия

Убийца лидера ОПС "Законовские" получил 10 месяцев и вышел на свободу в зале суда

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 531
Версия для печати

В среду, 5 июня, в суде Ленинского района Самары огласили приговор Олегу Терехову, признанному виновным в убийстве при превышении необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник прокурора Самарской области Наталья Цой.

Напомним, Олега Терехова обвиняли в убийстве лидера организованного преступного сообщества "Законовские" Александра Законова. Это ОПС появилось в 1990-e годы. Второе название ОПГ - "Барыги" - группа получила из-за специализации на рынках. В декабре 2004 г. Законов был убит.

Олег Терехов, которого сейчас признали виновным в убийстве Законова, скрывался от следствия 14 лет. А 31 октября 2018 г. он явился с повинной в УФСБ России по Самарской области и признался в убийстве. Со слов Терехова, на почве возникшего конфликта он несколько раз выстрелил в лидера ОПС. Расследование уголовного дела было возобновлено. Терехова заключили под стражу, а по окончании следствия он предстал перед судом Ленинского района.

Как рассказали в прокуратуре Самарской области, на прениях представитель гособвинения просил назначить Терехову 10 месяцев лишения свободы. В итоге 5 июня суд признал его виновным и приговорил к такому сроку заключения. Но суд учел срок нахождения Терехова под арестом во время следствия и от отбытия наказания его освободил. Олега Терехова отпустили из-под стражи в зале суда.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30