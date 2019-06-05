Убийца лидера ОПС "Законовские" получил 10 месяцев и вышел на свободу в зале суда

В среду, 5 июня, в суде Ленинского района Самары огласили приговор Олегу Терехову, признанному виновным в убийстве при превышении необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник прокурора Самарской области Наталья Цой.

Напомним, Олега Терехова обвиняли в убийстве лидера организованного преступного сообщества "Законовские" Александра Законова. Это ОПС появилось в 1990-e годы. Второе название ОПГ - "Барыги" - группа получила из-за специализации на рынках. В декабре 2004 г. Законов был убит.

Олег Терехов, которого сейчас признали виновным в убийстве Законова, скрывался от следствия 14 лет. А 31 октября 2018 г. он явился с повинной в УФСБ России по Самарской области и признался в убийстве. Со слов Терехова, на почве возникшего конфликта он несколько раз выстрелил в лидера ОПС. Расследование уголовного дела было возобновлено. Терехова заключили под стражу, а по окончании следствия он предстал перед судом Ленинского района.

Как рассказали в прокуратуре Самарской области, на прениях представитель гособвинения просил назначить Терехову 10 месяцев лишения свободы. В итоге 5 июня суд признал его виновным и приговорил к такому сроку заключения. Но суд учел срок нахождения Терехова под арестом во время следствия и от отбытия наказания его освободил. Олега Терехова отпустили из-под стражи в зале суда.