Предполагаемый лидер группировки "Законовские" требует отпустить его на волю

В четверг, 22 сентября, Самарский областной суд рассмотрел жалобу на продление ареста Владимира Изумрудова. Его называли возможным "наследником" группировки "Законовские".

Напомним, 1 июля 2022 г. стало известно о возбуждении уголовного дела по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества") в отношении Владимира Изумрудова. Мужчину и его сына задержала ФСБ еще 4 мая 2022 г. по обвинению в организации незаконного производства сигарет. Сначала в отношении них возбудили только дело об изготовлении и сбыте поддельных акцизных марок. Вины Изумрудовы не признавали.

"Владимир Изумрудов и Антон Федоров с января 2020 года по май 2022 года в офисе на ул. Советской Армии, 171 в Самаре создали преступное сообщество для совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с производством и сбытом контрафактной табачной продукции в особо крупных размерах", - считают следователи.

По мнению силовиков, Федоров имел канал поставки табака и доставал его для ОПС. Члены ОПС изготавливали сигареты и без маркировки выпускали на рынок.

По версии следствия, сообщество было разбито на подгруппы. Первую возглавлял Владимир Изумрудов. В нее входили Инжеватов и еще несколько человек, личности которых пока не установлены, - они занимались финансовой деятельностью организации.

Вторую подгруппу возглавлял Федоров, а в состав входили Хайруллин, Сафуанов, Зинин и другие. Эти люди занимались производством сигарет.

Третью возглавляла Свирина, а в состав вошли Евгений Изумрудов (сын Владимира Изумрудова), Широких, Анучина и другие. Эти люди сбывали "продукцию" на территории России. По версии следствия, ущерб производителям табака составил не менее 99 млн рублей.

Как стало известно в суде 22 сентября, расследование подходит к завершению. Это стало одним из аргументов Владимира Изумрудова, который попросил отпустить его из-под ареста.

"Восемь человек привлекаются к уголовной ответственности по данному обвинению. Трое из них находятся под стражей, а пяти лицам избрана мера пресечения, не связанная с заключением. Все обвиняются по одной статье, но почему-то Владимир Изумрудов находится под стражей. Также под стражей находятся два его близких родственника. Остальные, в том числе фигурант, у которого имеется непогашенная судимость за особо тяжкое преступление, находятся под домашним арестом или подпиской о невыезде. Такой дифференцированный подход к избранию меры пресечения вызывает вопросы", - сообщил суду адвокат Владимира Изумрудова (бывший руководитель Первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Самарской области) Алексей Дубовитченко.

Юрист также отметил, что если на ранней стадии расследования правоохранители настаивали, что Изумрудов может помешать разбирательству, то сейчас этот довод не действует, поскольку работа по уголовному делу уже на стадии окончания. Как говорит защитник, у Изумрудова есть малолетние дети, что также служит аргументом в пользу необходимости отпустить его домой.

В то же время представитель прокуратуры отметил, что, на его взгляд, под арестом Изумрудов находится законно. "Судом при избрании меры пресечения учтены данные о личности Изумрудова, а также обстоятельства преступления. Избрание вида меры пресечения другим лицам, являющимся фигурантами по делу, не влечет избрание той же меры пресечения всем обвиняемым. Поскольку в каждом случае судом принимается решение с учетом личности, роли и обстоятельств преступления", - рассказал прокурор.

В итоге Владимира Изумрудова оставили под арестом на время расследования.