Силовики возбудили дело о создании ОПС в отношении предполагаемого лидера "Законовских"

В пятницу, 1 июля, стало известно о возбуждении уголовного дела по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества") в отношении Владимира Изумрудова. Его считают одним из лидеров преступной группировки "Законовские".

"Владимир Изумрудов и Антон Федоров с января 2020 года по май 2022 года в офисе на ул. Советской Армии, 171 в Самаре создали преступное сообщество для совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с производством, сбытом контрафактной табачной продукции в особо крупных размерах", - считают следователи.

По мнению силовиков, Федоров имел канал поставки табака и доставал его для ОПС. Члены ОПС изготавливали сигареты и выпускали без маркировки на рынок.

По версии следствия, сообщество было разбито на подгруппы. Первую возглавлял Владимир Изумрудов. В нее входили Инжеватов и еще несколько человек, личности которых пока не установили. Они занимались финансовой деятельностью организации.

Вторую подгруппу возглавлял Федоров, а в состав входили Хайруллин, Сафуанов, Зинин и другие. Эти люди занимались производством сигарет.

Третью возглавляла Свирина. А в состав вошли Евгений Изумрудов (сын Владимира Изумрудова), Широких, Анучина и другие. Эти люди сбывали "продукцию" на территории России.

Следователи считают, что сообщество замешано не менее чем в шести эпизодах производства незаконной "табачки".

Напомним, отца и сына Изумрудовых задержала ФСБ 4 мая 2022 г. по обвинению в организации незаконного производства сигарет. Сначала в отношении них возбудили только дело об изготовлении и сбыте поддельных акцизных марок. Вину Изумрудовы не признавали. Расследование продолжили, в итоге и возбудили дело о создании ОПС.

Интересно, что Владимира Изумрудова считают лидером группировки "Законовские". ОПГ "Законовские" появилась в 1990-e годы. В частности, имела интересы на АвтоВАЗе, "крышевала" рынки. Она получила название по фамилии лидера ОПГ Александра Законова. Второе название ОПГ - "Барыги" - группе досталось из-за специализации на рынках. В декабре 2004 г. Законов был убит, после чего лидером ОПГ стал его телохранитель Алексей Рыжов. Умершего в 2016 г. Рыжова сменил Сергей Гафуров. Он, в свою очередь, летом 2018 г. получил три года колонии за незаконное хранение оружия, а также за участие в организации нападения на адвоката и скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. Появлялась информация о том, что Гафуров готовил убийство Изумрудова, который якобы претендовал на лидерство в группировке.

На счету некоторых предполагаемых членов ОПГ есть и убийства. А "крышевали" группировку силовики. Например, за покровительство "Законовским" выслушал приговор начальник управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов. Также за взятки от ОПГ судили начальника самарской полиции Вячеслава Хомских.