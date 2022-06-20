Начальнику самарской полиции вынесли приговор за взятки от ОПГ "Законовские"

В понедельник, 20 июня, суд Ленинского района Самары зачитал приговор начальнику самарской полиции Вячеславу Хомских. Ему предъявляли обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ, а именно в получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, по версии следствия, в марте 2011 г. Хомских, уже работавший в системе МВД, встретился с лидерами ОПС "Законовские" и договорился о получении взяток — 150 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, ему подарили "Ниву". За это Хомских должен был закрывать глаза на деятельность группировки.

По данным следствия, позже суммы взяток возросли до 400 тыс. рублей. Хомских занимал разные посты в полиции и за много лет, предположительно, получил от бандитов более 22 млн рублей.

По оперативным данным, "Законовские" появились в Самаре в 1990-х. Сначала они собирали "дань" с торговцев на Кировском рынке. Позже в сферу интересов ОПГ входили разные рынки и автостоянки. Первым лидером группировки был Александр Законов. Его убил в 2004 г. Олег Терехов (позже написавший явку с повинной). Лидером стал Алексей Рыжов, он умер в 2016 году. После него ОПГ возглавил, как считалось, Сергей Гафуров. Он скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. Не исключено, что далее лидерские позиции в группе мог занять Владимир Изумрудов.

За "крышевание" этой группировки выслушал приговор теперь уже бывший замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов.

Процесс над Хомских — один из самых громких и скандальных в Самарской области. На заседаниях было довольно жарко: адвокаты Сергей Арзиани и Александр Николаев (с одной стороны) и гособвинитель Сергей Шеянов (с другой) вступали в споры друг с другом и неоднократно требовали сделать замечания оппонентам. Суду регулярно приходилось успокаивать спорщиков. А на заседании 13 апреля у судьи Ирины Кузнецовой даже сломался молоток: им пришлось слишком сильно стучать, дабы успокоить оппонентов.

Свидетели тоже давали самые разные показания. Так, 10 марта выступил бывший охранник предполагаемого лидера ОПГ "Законовские" Алексея Рыжова Александр Попов. Попов рассказал, что познакомился с начальником охраны Рыжова Кушнаревым, когда собирался увольняться из армии. Стал работать в охране и вскоре понял, что попал к "Законовским".

"Они крышевали почти все рынки в Самаре, например, Кировский рынок, рынок на пересечении Аэродромной и Авроры, "Лотос", к третьей овощной базе имели отношение, стоянку на Ставропольской, лодочную станцию на восьмой просеке", — рассказывал Попов.

По словам Попова, группировка, которую основали Законов и Сорокин, собирала "дань" с торговцев.

"Гафуров, Ашенбреннер были одними из основных членов группы. Гафуров был зам Рыжова, а Ашенбреннер — финансист", — утверждал также Попов.

Свидетель заявлял, что лидеры группировки общались с Хомских. В частности, якобы Хомских отдыхал на турбазе группировки в Царевщине, "которая называется "Бережок" или "Островок". Попов заявил, что именно он ехал с Гафуровым передавать "Ниву" Хомских в 2011 году. Причем, он Попов, был за рулем "Нивы", когда ее отвозили.

Против этой версии активно выступали адвокаты. Они настаивали, что Попов не мог в тот период ездить за рулем, поскольку имел серьезную травму ноги. Как рассказывали адвокаты Хомских, в перестрелке на кукурузном поле в середине лета 2010 г. Попова ранили. Лечился попов в Израиле. Задето было то место, которое отвечает за подъем ноги.

Попов же, кажется, решил опровергнуть версию адвокатов. Он даже принес в суд устройство типа лангетки, надел его на ногу и показал, как фиксировал поврежденную конечность в ту пору, чтоб иметь возможность водить машину.

"В ходе пьяных разговоров от Рыжова и Гафурова звучали разговоры про Хомских. Например, что какие-то дела надо закрыть через него", — утверждал также в суде Попов.

21 марта суд допросил еще одного свидетеля обвинения — Сергея Заварыкина. Он сказал, что был причастен к группировке "Законовские", а знали его там под прозвищем Итальянец поскольку родом он из Тольятти).

"В декабре 2011 года я освободился и встретился с Гафуровым и Рыжовым. Они мне рассказали, какие изменения произошли в группировке и сообщили, что "прикрутили" нормального мента — Хомских. По 150 тысяч сначала Хомских получал. Потом сумма возросла до 400 тысяч. Также Рыжов приказал "Деду", это Ривкин, купить автомобиль "Нива" для Хомских. У нас в группировке Хомских дали прозвище Хома", — рассказывал суду Итальянец.

Кстати, по словам Итальянца, якобы группировка платила высокопоставленным сотрудникам полиции за покровительство от шести до семи миллионов рублей в месяц.

В защиту Хомских выступал, в частности, бывший директор Кировского рынка Сергей Ашенбреннер.

"В период с 2010–2011 года я формировал пачки с деньгами. По делу Сазонова я давал показания, что делал это по указанию Рыжова. Для Хомских подписывать пачки денег указания не было. Аббревиатуры "Хома" на записках тоже не было", — заявил Ашенбреннер в суде 14 марта.

Интересно, что, по неофициальной версии защитников Хомских, подставить его якобы мог бизнесмен Изумрудов, поскольку Хомских не давал тому "прибрать к рукам" Кировский рынок. Но пока шел суд над Хомских, Владимира Изумрудова, а также его сына Евгения, внезапно тоже задержала ФСБ.

Изумрудовым предъявили организацию подпольного производства сигарет в промышленных масштабах. Сейчас Изумрудовы за решеткой — их арестовали на время следствия. Сам Хомских вину отрицал и утверждал, что его уголовное дело свальсифицировали.

Впрочем, судья Ирина Кузнецова, выслушав доводы сторон, смогла сделать вывод о доказанности вины начальника самарской полиции.

"Хомских положительно характеризуется руководством, суд признает в качестве смягчающего обстоятельства наличие малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено. Учитывая, что подсудимым совершено коррупционное преступление, суд полагает необходимым назначить подсудимому реальное лишение свободы и дополнительного наказания в виде штрафа и также лишение права занимать должности в полиции. Отбывание наказания определить в колонии строгого режима. На основании изложенного суд приговорил назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафом в 89 млн 200 тысяч рублей", — постановил суд.

Вполне вероятно, что приговор Вячеслав Хомских обжалует.

Также интересно, что, как сообщили свидетели в суде, ОПГ "Законовские" делились собранной с рынков "данью" с московской ОПГ "Солнцевская". Кроме того, в публичной плоскости появилась информация о том, что именно члены ОПГ "Законовские" участвовали в расстреле людей на рынке в 15 микрорайоне.