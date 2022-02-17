Дмитрию Сазонову кассация увеличила срок и вернула штраф в 220 млн рублей

Уголовное дело экс-полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова пересмотрено в кассационной инстанции, пишет "Самарское обозрение".
14 февраля состоялся пересмотр дела: судья 6-го КСОЮ Павел Колотовкин согласился с тем, что сотрудничество с ОПГ имело место, приговор изменил и увеличил срок лишения свободы, назначенный Сазонову, с 9,5 лет до 11 лет. Также в приговор вернулся огромный штраф, ранее отмененный судом.
Напомним, что в марте 2021 г. кассационная инстанция, частично уменьшив, частично изменив объем обвинения, снизила Сазонову, признанному виновным в получении взяток, срок лишения свободы с 12 лет до 9 с половиной лет. Также была в 10 раз снижена сумма штрафа — с 220 млн руб. до 22,5 млн рублей. Кроме того, из объема арестованного имущества исключили часть имущества, принадлежащего жене Сазонова. Смягчение было связано с тем, что из обвинения пропал основной эпизод дела — сотрудничество с "законовскими".
Параллельно защита Сазонова отсудила денежную компенсацию в Страсбургском суде за "чрезмерную длительность содержания под стражей в ходе предварительного следствия".
Представление в Верховный суд РФ внесла Генеральная прокуратура, которая подвергла сомнению законность смягчения приговора Дмитрию Сазонову. Верховный суд пошел прокурорам навстречу и снова вернул дело в кассационную инстанцию.
Ужесточение приговора экс-замруководителя областного управления Росгвардии пока никто официально не комментирует.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
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Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы