16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев о последствиях урагана в Хворостянском районе: "Людей в беде не бросаем" Вячеслав Федорищев: "Поддержим региональные проекты форума "Сильные идеи для нового времени" Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!" Над Сызранью сбито несколько БПЛА Вячеслав Федорищев поздравил "КуйбышевАзот" с днем рождения и вручил награды лучшим специалистам

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев о последствиях урагана в Хворостянском районе: "Людей в беде не бросаем"

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 25 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам ликвидации последствий непогоды, которая вчера обрушилась на регион. В нем приняли участие врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев и заместители председателя правительства Самарской области Виталий Шабалатов, Михаил Белоусов, Никита Зубко.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Ключевой вопрос — ситуация в Хворостянском районе. На территории муниципалитета из-за шквалистых порывов ветра были разрушены крыши техникума, школьного спортзала, четырех многоквартирных и пяти частных домов. Также повреждены два участка теплотрассы, газопровода и линии электропередач. Повалены деревья, дорожные знаки.

В настоящее время в районе реализуется комплекс мер по ликвидации последствий бури, сформированы предварительные расчеты по восстановлению. Губернатор Вячеслав Федорищев принял решение оперативно оказать Хворостянскому району необходимую помощь.

"В центре внимания — ремонт зданий учебных заведений и жилых домов. Вопрос капиталоемкий, район в одиночку не справится. Людей в беде не бросаем. Окажем помощь в самое ближайшее время. Не дожидаясь документов, мы это решение приняли", — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что все службы сработали максимально оперативно и восстановительные работы в Хворостянском районе были начаты незамедлительно. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что при дальнейшем ремонте жилых домой и зданий учебных заведений необходимо все делать не только быстро, но и качественно.

"Обязательно учтите, что в наших домах не должно быть нормативного и формального подхода. Необходимо индивидуально подойти к каждому строению, индивидуально посмотреть вместе со строителями, что нужно сделать для восстановления. С жителями обязательно пообщайтесь", — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к заместителю председателя правительства Самарской области Виталию Шабалатову.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31