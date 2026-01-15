Вячеслав Федорищев: "Службами ПВО были сбиты два БПЛА"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Вячеслав Федорищев в мессенджере Мах сообщил, что утром 15 января службы ПВО сбили два БПЛА над Самарской областью. Сейчас в регионе объявлен отбой угрозы атаки беспилотников.