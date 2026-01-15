Вячеслав Федорищев: "Службами ПВО были сбиты два БПЛА"

Губернатор Вячеслав Федорищев в мессенджере Мах сообщил, что утром 15 января службы ПВО сбили два БПЛА над Самарской областью. Сейчас в регионе объявлен отбой угрозы атаки беспилотников.
"Объявлен отбой угрозы атаки БПЛА по Самарской области. В аэропорту Курумоч сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности полетов. Службами ПВО были сбиты два БПЛА. Повреждений и пострадавших нет", - сообщил глава региона.
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит