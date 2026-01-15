В Самарской области объявили атаку БПЛА и закрыли аэропорт Курумоч

В четверг, 15 января, в Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА. В Росавиации сообщили, что с 8 утра в аэропорту Курумоч введены временные ограничения на полеты.

Самарцы в соцсетях отмечают, что около 8:10 были слышны сильные взрывы в районе Волгаря.