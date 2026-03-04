"Лада" обыграла "Ак Барс"

Очередным соперником "Лады" был казанский "Ак Барс", один из лидеров "Востока".

Совсем недавно соперники выдали зрелищный матч в Казани, в котором тольяттинцы, проигрывая 0:3, смогли победить в серии бросков (5:4). Интересно, что ни одной из команд в нынешнем сезоне не удавалось победить дома в трех очных матчах.

Тольяттинцы активно начали встречу, в первой половине стартового периода проведя ряд хороших атак. Но, на 14-й и 15-й минутах Степан Терехов и Митчелл Миллер забросили две шайбы.

Второй период остался за тольяттинцами. На 23-й минуте после мощного броска Максима Белоусова, шайба, задев клюшку игрока "Ак Барса", влетела в ворота гостей. На 28-й минуте при игре "5 на 3" Алекс Коттон сравнял счет. На 38-й минуте Райли Савчук с точки вбрасывания отправил шайбу в ближний угол ворот гостей. Уйти на второй перерыв с преимуществом в счете хозяевам помешал Нэйтан Тодд, сравнявший результат на последней минуте периода.

На 54-й минуте Никита Михайлов завершил быструю атаку тольяттинцев точным броском. А за секунду до сирены Савчук оформил дубль, поразив пустые ворота "Ак Барса". 5:3, "Лада" в третий раз в сезоне победила "Ак Барс", и впервые — дома.