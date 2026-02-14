"Ладья" обыграла "Снежных барсов" в первом матче

В пятницу, 13 февраля, в Астане тольяттинская "Ладья" встречалась со "Снежными барсами" в регулярном сезоне Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). По итогам игры счет составил 4:1.
В первом периоде хозяева забросили одну шайбу, которая стала для них последней. Во втором периоде тольяттинцы забили четыре шайбы. Авторами стали Григорий Харитонов, Артем Крикуненко, Петр Саранов и Артемий Егоров. Счет 1:4 (1:0, 0:4, 0:0) на табло сохранился до конца матча.
В субботу, 14 февраля, состоится повторный матч.
