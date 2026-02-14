"Ладья" обыграла "Снежных барсов" в первом матче

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 13 февраля, в Астане тольяттинская "Ладья" встречалась со "Снежными барсами" в регулярном сезоне Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). По итогам игры счет составил 4:1.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"