16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызранском районе отремонтируют путепровод дороги "Обход Сызрани" Самарский арбитраж приостановил производство по делу о возврате в бюджет 3,2 млрд руб. по проекту "Обход Тольятти" В Самаре предложили продлить четыре улицы: карта В Тольятти отремонтируют более 11 км дорог по нацпроекту В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Сызранском районе отремонтируют путепровод дороги "Обход Сызрани"

СЫЗРАНЬ. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который отремонтирует путепровод на км 0+000 дороги общего пользования регионального значения "Обход г. Сызрани" с выходом на трассу "Москва — Самара". Объект расположен в Сызранском районе. расположенной в муниципальном районе Сызранский

На ремонт из региональной казны выделяют 21,2 млн рублей. Победитель торгов определится после 5 марта. Сроки исполнения контракта — с 1 апреля по 30 июля 2026 года.

Подрядчику нужно будет восстановить транспортно-эксплуатационное состояние участка дороги, устранить дефекты и восстановить элементы дороги и моста. Длина двухполосного путепровода под ремонт, согласно техзаданию, — 84 погонных метра.

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1