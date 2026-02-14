В Сызранском районе отремонтируют путепровод дороги "Обход Сызрани"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который отремонтирует путепровод на км 0+000 дороги общего пользования регионального значения "Обход г. Сызрани" с выходом на трассу "Москва — Самара". Объект расположен в Сызранском районе. расположенной в муниципальном районе Сызранский
На ремонт из региональной казны выделяют 21,2 млн рублей. Победитель торгов определится после 5 марта. Сроки исполнения контракта — с 1 апреля по 30 июля 2026 года.
Подрядчику нужно будет восстановить транспортно-эксплуатационное состояние участка дороги, устранить дефекты и восстановить элементы дороги и моста. Длина двухполосного путепровода под ремонт, согласно техзаданию, — 84 погонных метра.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?