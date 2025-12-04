В Тольятти открыли движение на съезде с развязки на М-5

В Автограде открылось движение по съезду с трехуровневой развязки на трассе М-5. Речь идет о повороте на ул. Магистральную. Об этом сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Работы по возведению развязки на 974 км трассы М-5 выполнялись в рамках нацпроекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" и проходили в стесненных условиях жилой застройки, инженерных коммуникаций и пересечения с железнодорожной эстакадой.

Когда движение по развязке было запущено, съезд еще оставался закрытым. Закончить работы и открыть проезд получилось только в 2025 году.

Теперь рабочим остается убрать строительный городок. В рамках госконтракта эти работы планируют завершить до ноября 2026 года.