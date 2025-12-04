В Тольятти открыли движение на съезде с развязки на М-5

В Автограде открылось движение по съезду с трехуровневой развязки на трассе М-5. Речь идет о повороте на ул. Магистральную. Об этом сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".
Работы по возведению развязки на 974 км трассы М-5 выполнялись в рамках нацпроекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" и проходили в стесненных условиях жилой застройки, инженерных коммуникаций и пересечения с железнодорожной эстакадой.
Когда движение по развязке было запущено, съезд еще оставался закрытым. Закончить работы и открыть проезд получилось только в 2025 году.
Теперь рабочим остается убрать строительный городок. В рамках госконтракта эти работы планируют завершить до ноября 2026 года.
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?