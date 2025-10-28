Строительством магистрали Центральной заинтересовались еще несколько инвесторов

Правительство Самарской области на рассмотрении находится не одно, а ряд предложений о заключении концессионных соглашений по строительству магистрали Центральной в Самаре. Об этом представители минстроя сообщили в ответ на запрос Волга Ньюс.
"По каждому предложению с учетом заключений органов исполнительной власти Самарской области приняты решения о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях и проведении переговоров в срок, не превышающий 12 месяцев, в целях определения наиболее предпочтительных для региона параметров реализации. Детальные параметры проекта, включая финансирование, сроки реализации, схему организации движения и проектные решения, будут определены после заключения концессионного соглашения", — сообщили в министерстве.
О том, что к строительству магистрали Центральной в границах Самары планируют привлечь частника объявили в мае 2025 года. Предложение поступило от компании "Инфраструктура России. Обход Курска", входящей в консорциум "Бамтоннельстрой-Мост".
Глава правительства Михаил Смирнов сообщал, что предложение примут только при условии полного строительство магистрали или проспекта Карла Маркса от Ракитовского шоссе до Фрунзенского моста с обеспечением примыканий со всеми основными перпендикулярными городскими дорогами. Отбить вложенные деньги инвестор сможет за счет сбора платы за проезд.
В начале октября губернатор Вячеслав Федорищев поручил ускорить работу по магистрали Центральной, чтобы "как можно быстрее выходить на этот объект". Для этого он отменил запрет на заключение концессионных соглашений.
руппа компаний "Бамтоннельстрой-Мост" основана на базе управления строительства "Бамтоннельстрой", созданного в советские годы для возведения всех тоннелей Байкало-Амурской магистрали. Как указано на сайте ГК, за полувековую историю она построила свыше 3000 инфраструктурных объектов по всей территории России, в том числе мостовой переход на остров Русский через пролив Босфор, метрополитены в Москве, Новосибирске и других городах, трансграничные мосты между Россией и Китаем. Основным бенефициаром консорциума называют Руслана Байсарова, который начинал свой бизнес в 1990-е годы с переработки нефти. Он был женат на певице и актрисе Кристине Орбакайте.