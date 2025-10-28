Строительством магистрали Центральной заинтересовались еще несколько инвесторов

Правительство Самарской области на рассмотрении находится не одно, а ряд предложений о заключении концессионных соглашений по строительству магистрали Центральной в Самаре. Об этом представители минстроя сообщили в ответ на запрос Волга Ньюс.

"По каждому предложению с учетом заключений органов исполнительной власти Самарской области приняты решения о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях и проведении переговоров в срок, не превышающий 12 месяцев, в целях определения наиболее предпочтительных для региона параметров реализации. Детальные параметры проекта, включая финансирование, сроки реализации, схему организации движения и проектные решения, будут определены после заключения концессионного соглашения", — сообщили в министерстве.

О том, что к строительству магистрали Центральной в границах Самары планируют привлечь частника объявили в мае 2025 года. Предложение поступило от компании "Инфраструктура России. Обход Курска", входящей в консорциум "Бамтоннельстрой-Мост".

Глава правительства Михаил Смирнов сообщал, что предложение примут только при условии полного строительство магистрали или проспекта Карла Маркса от Ракитовского шоссе до Фрунзенского моста с обеспечением примыканий со всеми основными перпендикулярными городскими дорогами. Отбить вложенные деньги инвестор сможет за счет сбора платы за проезд.

В начале октября губернатор Вячеслав Федорищев поручил ускорить работу по магистрали Центральной, чтобы "как можно быстрее выходить на этот объект". Для этого он отменил запрет на заключение концессионных соглашений.