Дорожное строительство Транспорт и связь

Новый дублер Московского шоссе построит компания депутата губдумы

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключило контракт с ООО "ДСК Трансстрой" стоимостью 630,9 млн рублей. Компания построит дублер Московского шоссе от ул. Ташкентской до Северного переулка (первый этап).

Фото: Юлия Зиганшина

ООО "ДСК Трансстрой" принадлежит депутату Самарской губернской думы Андрею Мурзову. Генеральным директором является Сергей Сурков. Компания — самарская, и жителям она была известна как "Самарастрансстрой", переименование произошло в феврале 2025 года. Это один из крупнейших дорожных подрядчиков региона, который построил развязку на Ново-Садовой, мост через реку Сок, вторую очередь Фрунзенского моста, сейчас в работе — магистраль Центральная. Также компания отремонтировала немало региональных трасс по заказу минтранса: всего насчитывается 98 госконтрактов на сумму 55 млрд рублей. Однако ведомство уже несколько лет судится с подрядчиком из-за качества ремонта Московского шоссе.

В рамках нового контракта "ДСК Трансстрой" построит двухполосный дублер Московского шоссе от ТЦ "Metro" до Северного переулка протяженностью чуть менее 1 км. Тротуар будет проходить с правой стороны от дороги.

Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Съезды на дублер с основного хода Московского шоссе сделают после ТЦ "Metro" и возле ЛОС. Также рабочие построят съезды с дублера на прилегающие улицы и проведут частичную реконструкцию Северного переулка.

Приступить к работам подрядчик должен уже в сентябре. Сдача объекта запланирована на октябрь 2026 года. 

 

Судя по всему, после этого может стартовать второй этап строительства дублера Московского шоссе. Он более масштабный и предусматривает обустройство следующих объектов:

  • двухполосного дублера от ул. Дальней до ул. Алма-Атинской протяженность 1,03 км;
  • двухполосного дублера от ул. Алма-Атинской до Ракитовского шоссе протяженностью 441,62 м;
  • тротуара по Московскому шоссе от ул. Ташкентской до ул. Дальней протяженностью 449,56 м;
  • проезда от ТЦ "Рента" до дублера;
  • съезда с дублера на основной ход Московского шоссе перед ул. Алма-Атинской;
  • съезда с основного хода Московского шоссе на боковой проезд после ул. Алма-Атинской;
  • сопутствующие съезды с дублеров на другие улицы или к различным объектам.
Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Также планируется частичная реконструкция ул. Алма-Атинской и переустройство пунктов остановки общественного транспорта "Больница им. Середавина" и "ул. Дальняя" на Московском шоссе при движении "из города". 

