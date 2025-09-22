Новый дублер Московского шоссе построит компания депутата губдумы

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключило контракт с ООО "ДСК Трансстрой" стоимостью 630,9 млн рублей. Компания построит дублер Московского шоссе от ул. Ташкентской до Северного переулка (первый этап).

ООО "ДСК Трансстрой" принадлежит депутату Самарской губернской думы Андрею Мурзову. Генеральным директором является Сергей Сурков. Компания — самарская, и жителям она была известна как "Самарастрансстрой", переименование произошло в феврале 2025 года. Это один из крупнейших дорожных подрядчиков региона, который построил развязку на Ново-Садовой, мост через реку Сок, вторую очередь Фрунзенского моста, сейчас в работе — магистраль Центральная. Также компания отремонтировала немало региональных трасс по заказу минтранса: всего насчитывается 98 госконтрактов на сумму 55 млрд рублей. Однако ведомство уже несколько лет судится с подрядчиком из-за качества ремонта Московского шоссе.

В рамках нового контракта "ДСК Трансстрой" построит двухполосный дублер Московского шоссе от ТЦ "Metro" до Северного переулка протяженностью чуть менее 1 км. Тротуар будет проходить с правой стороны от дороги.

Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Съезды на дублер с основного хода Московского шоссе сделают после ТЦ "Metro" и возле ЛОС. Также рабочие построят съезды с дублера на прилегающие улицы и проведут частичную реконструкцию Северного переулка.

Приступить к работам подрядчик должен уже в сентябре. Сдача объекта запланирована на октябрь 2026 года.

Судя по всему, после этого может стартовать второй этап строительства дублера Московского шоссе. Он более масштабный и предусматривает обустройство следующих объектов:

двухполосного дублера от ул. Дальней до ул. Алма-Атинской протяженность 1,03 км;

двухполосного дублера от ул. Алма-Атинской до Ракитовского шоссе протяженностью 441,62 м;

тротуара по Московскому шоссе от ул. Ташкентской до ул. Дальней протяженностью 449,56 м;

проезда от ТЦ "Рента" до дублера;

съезда с дублера на основной ход Московского шоссе перед ул. Алма-Атинской;

съезда с основного хода Московского шоссе на боковой проезд после ул. Алма-Атинской;

сопутствующие съезды с дублеров на другие улицы или к различным объектам.

Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Также планируется частичная реконструкция ул. Алма-Атинской и переустройство пунктов остановки общественного транспорта "Больница им. Середавина" и "ул. Дальняя" на Московском шоссе при движении "из города".