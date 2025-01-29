В Самаре проведут экспертизу Московского шоссе

Региональный арбитраж назначил проведение строительно-технической экспертизы Московского шоссе в Самаре. Специалистам предстоит провести оценку участка от проспекта Кирова до выезда из города.

Это решение суд принял в рамках судебного процесса о колеях на Московском шоссе, который длится с 2022 года. Истцом выступает областной минтранс, ответчиком — ООО "Самаратрансстрой", проводившее реконструкцию дороги в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Чиновники требуют обязать подрядчика устранить колеи за свой счет.

По делу уже проводили экспертизу. Как указано в материалах суда, результаты были в кон подрядчику. Эксперт пришел к выводу, что колеи на Московском шоссе образовались не из-за недостатков работ, проведенных "Самаратрансстроем", а из-за "чрезвычайно высокой интенсивности движения" (по дороге проезжают 107143 автомобиля в сутки). По его словам, при таких условиях гарантия должна была составлять два года, а не пять лет.

Однако региональный арбитраж не принял выводы эксперта, объяснив это тем, что тот вышел за рамки своей специальности, дав оценку обстоятельствам заключения контракта и действиям сторон. Зато учел те факты, что "Самаратрансстрой" при заключении контрактов не возражал против установленных сроков гарантии и осознанно принял на себя риски. Заявления о ненадлежащей эксплуатации Московского шоссе, судя по материалам дела, сочли недоказанными.

В результате суд обязал "Самаратрансстрой" устранить колейность дороги. Компания обжаловала это решение, но вновь проиграла. Она подала кассационную жалобу в арбитражный суд Поволжского округа, и он постановил направить дело на новое рассмотрение и провести повторную экспертизу. 28 января региональный арбитраж принял соответствующее решение.

Экспертам предстоит установить, что стало причиной образования колейности на Московском шоссе и определить стоимость ее устранения. Результаты должны представить в конце марта.

Между тем, областной минтранс уже выбрал подрядчика для ремонта этого участка Московского шоссе. Стоимость контракта составит 1,2 млрд рублей. Работы планировали начать в 2024 году, но этого так и не случилось. Старта ремонта теперь стоит ожидать весной 2025 года.

Как пояснял глава регионального правительства Михаил Смирнов, решение о выборе подрядчика вызвано необходимостью ускорить приведения Московского шоссе в нормативное состояние. В рамках судебного процесса с "Самаратрансстроя" планируется взыскать стоимость гарантийного ремонта дороги.