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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре проведут экспертизу Московского шоссе

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный арбитраж назначил проведение строительно-технической экспертизы Московского шоссе в Самаре. Специалистам предстоит провести оценку участка от проспекта Кирова до выезда из города.

Это решение суд принял в рамках судебного процесса о колеях на Московском шоссе, который длится с 2022 года. Истцом выступает областной минтранс, ответчиком — ООО "Самаратрансстрой", проводившее реконструкцию дороги в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Чиновники требуют обязать подрядчика устранить колеи за свой счет.

По делу уже проводили экспертизу. Как указано в материалах суда, результаты были в кон подрядчику. Эксперт пришел к выводу, что колеи на Московском шоссе образовались не из-за недостатков работ, проведенных "Самаратрансстроем", а из-за "чрезвычайно высокой интенсивности движения" (по дороге проезжают 107143 автомобиля в сутки). По его словам, при таких условиях гарантия должна была составлять два года, а не пять лет.

Однако региональный арбитраж не принял выводы эксперта, объяснив это тем, что тот вышел за рамки своей специальности, дав оценку обстоятельствам заключения контракта и действиям сторон. Зато учел те факты, что "Самаратрансстрой" при заключении контрактов не возражал против установленных сроков гарантии и осознанно принял на себя риски. Заявления о ненадлежащей эксплуатации Московского шоссе, судя по материалам дела, сочли недоказанными.

В результате суд обязал "Самаратрансстрой" устранить колейность дороги. Компания обжаловала это решение, но вновь проиграла. Она подала кассационную жалобу в арбитражный суд Поволжского округа, и он постановил направить дело на новое рассмотрение и провести повторную экспертизу. 28 января региональный арбитраж принял соответствующее решение. 

Экспертам предстоит установить, что стало причиной образования колейности на Московском шоссе и определить стоимость ее устранения. Результаты должны представить в конце марта. 

Между тем, областной минтранс уже выбрал подрядчика для ремонта этого участка Московского шоссе. Стоимость контракта составит 1,2 млрд рублей. Работы планировали начать в 2024 году, но этого так и не случилось. Старта ремонта теперь стоит ожидать весной 2025 года.

Как пояснял глава регионального правительства Михаил Смирнов, решение о выборе подрядчика вызвано необходимостью ускорить приведения Московского шоссе в нормативное состояние. В рамках судебного процесса с "Самаратрансстроя" планируется взыскать стоимость гарантийного ремонта дороги.

Реконструкцию Московского шоссе проводила компания "Самаратрансстрой". Это один из крупнейших дорожных подрядчиков региона, который построил развязку на Ново-Садовой, мост через реку Сок, вторую очередь Фрунзенского моста. В работе магистраль Центральная. Организация принадлежит Олегу Дорошенко. Его связывали с депутатом Самарской губернской думы Андреем Мурзовым. Бизнесмен был директором ООО "Техкомплект", которым владеет парламентарий. Однако, по данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, сейчас этот пост занимает сам Андрей Мурзов.

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

Вячеслав Гусев 07 сентября 2024 04:33 Платную трассу "Обход Тольятти" предложили продлить до Сызрани и Ульяновска

90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.

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